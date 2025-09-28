Ekonomik Takvim
Avustralya Ticaret Dengesi (Australia Trade Balance)
|Orta
|$7.310 B
|$4.723 B
|
$5.366 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$5.065 B
|
$7.310 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Ticaret Dengesi, söz konusu dönemdeki ülkenin ihracat ve ithalat hacmi arasındaki farkı yansıtır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını değerlendirmek için Ticaret Dengesini kullanır.
İhraç edildiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal edildiğinde ticaret açığı oluşur. Ekonomisi oldukça gelişmiş ülkeler için ticaret açığı, yoğun işgücü gerektiren üretimin yurt dışına transfer edilmesi, böylece enflasyonun dizginlenmesi ve yüksek yaşam standardının korunması anlamına gelir. Bu durumlarda ticaret açığı, örneğin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi gibi diğer ekonomik etkileşim yöntemleriyle karşılanır.
İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.
Ticaret dengesinin Avustralya doları fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Bu gelişmeler de Avustralya dolarını ilişkili olarak etkiler.
Avustralya'nın GSYİH'sı büyük ölçüde emtia ihracatına bağlıdır ve ihracattaki artış ülkenin ekonomisi için iyidir. Bu nedenle, göstergedeki artış AUD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya Ticaret Dengesi (Australia Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
