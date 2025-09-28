TakvimBölümler

Japonya Sanayi Üretimi 2 Ay Sonrası Tahmini (Aylık) (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Sektör:
İş
Düşük -0.3%
0.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
-0.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sanayi Üretimi Endeksi (Aylık) imalat sanayisinin aylık üretim hacmini yansıtırken, tahmin değeri iki ay sonra beklenen üretim hacmi değerini gösterir. Bu tahmin değeri, sanayi, madencilik ve enerji dahil olmak üzere Japonya'nın tüm sektörleri için mevcut üretim verilerine dayanılarak hazırlanır.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 1 ve 2 ay sonrası üretim hacmi tahmininin elde edilmesi amacıyla düzenli şekilde üretim anketi gerçekleştirir. Ekonominin bu sektörü ülkenin GSYİH'sının küçük bir bölümünü oluştursa da, sanayi üretimi faiz oranlarına ve tüketici talebine çok duyarlıdır. Bu nedenle, 2 aylık sanayi üretimi tahmini, ülkenin GSYİH'sındaki gelecekteki değişiklikleri tahmin etmeye izin verir.

Aylık üretim hacmi tahinin değerlendirilmesi, mevcut ve sonraki aylar için planlanan üretim hacimlerinin hesaplanmasına zemin hazırlar. Bu gösterge, değişen iş koşullarını yansıtabilir ve ekonominin yakın gelecekte nereye gideceği hakkında fikir verebilir.

Üretim ekonominin durumunu gösterdiğinden, olumlu bir üretim hacmi tahmini, tüm ekonomi ve özellikle Japon yeni için pozitif bir faktör olarak kabul edilir. Tersine, olumsuz bir üretim hacmi tahmini, ülkenin ekonomik gelişme hızında bir yavaşlama anlamına gelebilir ve Japon yeni fiyatları üzerinde negatif bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Japonya Sanayi Üretimi 2 Ay Sonrası Tahmini (Aylık) (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
-0.3%
0.8%
Ağu 2025
0.8%
-0.7%
Tem 2025
-0.7%
-3.4%
Haz 2025
-3.4%
3.9%
May 2025
3.9%
0.1%
Nis 2025
0.1%
-2.0%
Mar 2025
-2.0%
1.2%
Şub 2025
1.2%
1.3%
Oca 2025
1.3%
-0.5%
Ara 2024
-0.5%
-3.7%
Kas 2024
-3.7%
6.1%
Eki 2024
6.1%
-3.3%
Eyl 2024
-3.3%
0.7%
Ağu 2024
0.7%
3.6%
Tem 2024
3.6%
-5.6%
Haz 2024
-5.6%
4.4%
May 2024
4.4%
3.3%
Nis 2024
3.3%
2.0%
Mar 2024
2.0%
2.2%
Şub 2024
2.2%
-7.2%
Oca 2024
-7.2%
3.2%
Ara 2023
3.2%
-2.8%
Kas 2023
-2.8%
3.8%
Eki 2023
3.8%
2.4%
Eyl 2023
2.4%
1.1%
Ağu 2023
1.1%
-0.6%
Tem 2023
-0.6%
1.2%
Haz 2023
1.2%
-2.0%
May 2023
-2.0%
4.4%
Nis 2023
4.4%
0.7%
Mar 2023
0.7%
4.1%
Şub 2023
4.1%
-0.6%
Oca 2023
-0.6%
2.4%
Ara 2022
2.4%
0.8%
Kas 2022
0.8%
3.2%
Eki 2022
3.2%
0.8%
Eyl 2022
0.8%
6.0%
Ağu 2022
6.0%
2.5%
Tem 2022
2.5%
8.9%
Haz 2022
8.9%
-0.8%
May 2022
-0.8%
9.6%
Nis 2022
9.6%
0.1%
Mar 2022
0.1%
2.2%
Şub 2022
2.2%
5.0%
Oca 2022
5.0%
2.1%
Ara 2021
2.1%
5.7%
Kas 2021
5.7%
6.8%
Eki 2021
6.8%
1.0%
Eyl 2021
1.0%
1.7%
Ağu 2021
1.7%
-1.4%
123
Raporu dışa aktar

