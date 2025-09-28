Ekonomik Takvim
CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
|Düşük
|-21.1 K
|
-18.0 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-21.1 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu (CFTC) NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada mevcut olan ve ticari olmayan (spekülatif) ticaret adamları tarafından açılan alım ve satım NZD vadeli pozisyonlarının toplam hacimleri arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsaları) içermektedir.
Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki net Yeni Zelanda doları pozisyonudur.
Son değerler:
açıklanan veri
"CFTC NZD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
