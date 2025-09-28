Ekonomik Takvim
İsveç Hanehalklarına Sağlanan Krediler (Yıllık) (Sweden Households Loans y/y)
|Düşük
|2.7%
|5.0%
|
2.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.8%
|
2.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Hanehalkı Kredileri (Yıllık), söz konusu aydaki hanelere verilen kredi miktarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Endeks, potansiyel perakende satış miktarını ölçmek için kullanılır, ayrıca faiz oranlarında meydana gelebilecek bir değişikliği gösterir ve tüketici ruh halini yansıtır. Endekste artış tüketici harcamalarında bir artış olduğunu göstermektedir ki bu da enflasyonda potansiyel artışa ve ülke ekonomisinin finans ve kredi sektöründe daha yüksek bir faaliyete işaret eder.
Genel olarak, verilen kredilerdeki artış SEK fiyatlarını olumlu etkilemektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Hanehalklarına Sağlanan Krediler (Yıllık) (Sweden Households Loans y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
