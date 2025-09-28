Ekonomik Takvim
Hindistan Döviz Rezervleri (India Foreign Exchange Reserves)
|Düşük
|N/D
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hindistan Döviz Rezervleri, Hindistan Merkez Bankasının para politikası tedbirlerini uygulamak, dış borcu finanse etmek, INR fiyatlarını etkileme amacıyla para müdahaleleri yapmak ve diğer amaçlar için kullanabileceği, banka tarafından saklanan ve kontrol edilen döviz miktarını yansıtır. Bunlar finansal varlıklardır. Hindistan Merkez Bankası (RBI), döviz rezerv verilerini haftalık olarak yayınlar.
INR ve ABD doları rezervlerinin toplam değerine ek olarak, Hindistan Rezerv Bankası bileşene göre ayrı veriler yayınlar: döviz rezervleri, parasal altın, özel çekme hakları ve IMF rezerv pozisyonu.
Göstergenin Hindistan rupisi fiyatları üzerindeki etkisi, eşlik eden faktörlere bağlıdır. Rezerv oluşturmanın bir maliyeti vardır. Ancak döviz rezervleri dış ticaret ve ilgili ödemeler için önemlidir. Ayrıca, Hindistan'ın döviz piyasasının düzenli gelişimine katkıda bulunurlar. Genel olarak, döviz rezervlerinin artışı, RBI'ın belirli enflasyonist hedeflerine bağlı olarak rupiyi desteklemek veya baskı altına almak için bir tedbir aracı olarak hizmet edebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hindistan Döviz Rezervleri (India Foreign Exchange Reserves)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
