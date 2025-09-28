Ekonomik Takvim
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Konut Kredileri (Aylık) (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)
|Düşük
|0.5%
|
0.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
0.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Merkez Bankası Konut Kredileri (Aylık), söz konusu aydaki ev satın almak için bireylere verilen konut kredisi miktarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Göstergenin toplam rakamı, tüm konut kredilerine ilişkin istatistikleri içerir: hem kendi konutlarını satın almak isteyenlere verilen konut kredileri hem de konutun daha sonra yeniden satılması veya kiralaya verilmesi amacıyla yatırımcılara verilen konut kredileri. Tam rapor hali ise bu iki kredi alan kategori için ayrı ayrı rakamları sağlar.
Konut kredilerinin sayısı, ülkenin bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyini, tüketici refahını ve kısmen konut piyasasındaki durumu karakterize eder. Bu gösterge öngörücü değildir: insanlar genellikle faiz oranı düştüğünde veya işgücü piyasası büyüdüğünde (hanehalkları gelecekteki gelirlerine daha fazla güvenir hale geldiğinde) daha fazla konut kredisi kullanır. Bu rakam nadiren ayrı bir gösterge olarak yorumlanır, genellikle tüketici harcamaları, ücretler, bankacılık sektörünün gelişimi gibi diğer göstergelerle birlikte analiz edilir.
Genel olarak, Avustralya'daki konut kredilerinin sayısındaki artış, ekonomik aktivitede bir artışa işaret ettiğinden, Avustralya doları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
"Avustralya Merkez Bankası (RBA) Konut Kredileri (Aylık) (Reserve Bank of Australia (RBA) Housing Credit m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
