BoJ Ekonomik Görünüm Raporu, Japonya Merkez Bankasının mevcut ekonomik koşulları açıkladığı ve ülkedeki ekonomik büyümeyi, enflasyonu, riskleri ve çalışma koşullarını karakterize ettiği üç aylık rapordur. Analistler, ülkenin para politikasının orta vadeli görünümünü tahmin etmek için bu raporu inceler.

BoJ Ekonomik Görünüm Raporu, BoJ'un ekonomik duruma ve enflasyona ilişkin beklentilerini etkileyen önemli faktörler hakkında, yani para politikasının geleceği hakkında fikir sağlar. BoJ Ekonomik Görünüm Raporu, resmi olarak "ekonomi ve fiyat durumuna ilişkin görünüm" şeklinde adlandırılır. Başkan yardımcısı da dahil olmak üzere dokuz politika kurulu üyesinin orta vadeli ekonomik tahminini yansıtır. Banka yılda 4 kez rapor hazırlar ve yayınlar. Bu, genellikle Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında, ekonominin görünümünü ve fiyat hareketlerinin görünümünü yakından inceleyen Para Politikası Toplantısı sırasında gerçekleşir.

Raporun içeriğine bağlı olarak, raporun yayınlanması Japon yeninin fiyatları üzerinde kısa vadeli bir etki oluşturabilir.