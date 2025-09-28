TakvimBölümler

Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (South Africa Total New Vehicle Sales)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Güney Afrika Ulusal Otomobil Üreticileri Birliği (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Sektör:
İş
Düşük 51.880 K
51.489 K
Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
51.880 K
Açıklanan Beklenti
Önceki
Toplam Yeni Araç Satışı, söz konusu ayda Güney Afrikalı perakendeciler tarafından satılan araç sayısını gösterir.

Otomotiv sanayi ülkenin GSYİH'sına ve istihdamına önemli bir katkı sağlar, bu nedenle gösterge ekonominin durumunu yansıtır. Göstergede büyüme, ülkedeki tüketim artışını ve olumlu bir ekonomik durumun olduğunu gösterir ve bu nedenle ZAR için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (South Africa Total New Vehicle Sales)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
51.880 K
51.489 K
Tem 2025
51.383 K
47.210 K
Haz 2025
47.294 K
45.206 K
May 2025
45.308 K
42.379 K
Nis 2025
42.401 K
49.460 K
Mar 2025
49.493 K
47.943 K
Şub 2025
47.978 K
46.990 K
Oca 2025
46.398 K
41.092 K
Ara 2024
41.273 K
48.557 K
Kas 2024
48.585 K
47.990 K
Eki 2024
47.924 K
43.995 K
Eyl 2024
44.081 K
43.681 K
Ağu 2024
43.588 K
44.325 K
Tem 2024
44.229 K
39.873 K
Haz 2024
40.072 K
37.120 K
May 2024
37.105 K
38.062 K
Nis 2024
38.172 K
44.008 K
Mar 2024
44.237 K
44.732 K
Şub 2024
44.749 K
42.215 K
Oca 2024
41.636 K
40.268 K
Ara 2023
40.329 K
44.877 K
Kas 2023
43.281 K
45.460 K
Eki 2023
45.445 K
45.997 K
Eyl 2023
46.021 K
45.727 K
Ağu 2023
45.679 K
43.575 K
Tem 2023
43.389 K
46.800 K
Haz 2023
46.810 K
43.205 K
May 2023
43.060 K
37.238 K
Nis 2023
37.107 K
49.993 K
Mar 2023
50.157 K
45.198 K
Şub 2023
45.352 K
44.082 K
Oca 2023
43.509 K
41.723 K
Ara 2022
41.783 K
49.698 K
Kas 2022
49.413 K
45.981 K
Eki 2022
45.966 K
47.984 K
Eyl 2022
47.786 K
47.346 K
Ağu 2022
47.420 K
43.264 K
Tem 2022
43.593 K
41.052 K
Haz 2022
41.019 K
39.063 K
May 2022
39.177 K
37.168 K
Nis 2022
37.107 K
50.465 K
Mar 2022
50.607 K
44.128 K
Şub 2022
44.229 K
41.330 K
Oca 2022
41.382 K
35.944 K
Ara 2021
35.948 K
41.630 K
Kas 2021
41.588 K
41.041 K
Eki 2021
41.035 K
43.146 K
Eyl 2021
43.130 K
41.468 K
Ağu 2021
41.425 K
33.061 K
Tem 2021
32.949 K
38.131 K
123
