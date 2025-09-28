Ekonomik Takvim
Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (South Africa Total New Vehicle Sales)
|Düşük
|51.880 K
|
51.489 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
51.880 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Toplam Yeni Araç Satışı, söz konusu ayda Güney Afrikalı perakendeciler tarafından satılan araç sayısını gösterir.
Otomotiv sanayi ülkenin GSYİH'sına ve istihdamına önemli bir katkı sağlar, bu nedenle gösterge ekonominin durumunu yansıtır. Göstergede büyüme, ülkedeki tüketim artışını ve olumlu bir ekonomik durumun olduğunu gösterir ve bu nedenle ZAR için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Güney Afrika Toplam Yeni Araç Satışı (South Africa Total New Vehicle Sales)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
