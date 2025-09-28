Ekonomik Takvim
Hong Kong Para Politikası Yürütme Organı M3 Para Arzı (Yıllık) (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)
|Düşük
|6.2%
|7.9%
|
8.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|6.6%
|
6.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
HKMA M3 Para Arzı (Yıllık), ülkede yerleşik ve yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere tüm Hong Kong nüfusu tarafından tutulan toplam para, banka mevduatları ve mevduat sertifikalarını temsil etmektedir. Hong Kong sınıflandırmasına göre, M3'ün repoları ve sermaye piyasası fonlarını içermediği not edilmelidir. M3 Para Arzı büyümesine, nüfusun satın alma gücündeki bir artış eşlik edebilir; bu nedenle göstergedeki büyüme, Hong Kong doları fiyatları için olumlu olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hong Kong Para Politikası Yürütme Organı M3 Para Arzı (Yıllık) (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
