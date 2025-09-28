TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Yüksek N/D 52.4
50.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
ISM Üretim Dışı PMI, raporlama döneminde ABD hizmet sektöründeki faaliyetleri yansıtır. Gösterge, 400'den fazla şirketten temsilcilerin anketine dayanmaktadır. Markit'ten farklı olarak, ISM sadece özel şirketleri değil, aynı zamanda ortak NAICS (Kuzey Amerika Endüstriyel Sınıflandırma Sistemi) listesine dayanmaktadır.

50'nin üzerindeki değerler ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
52.4
50.1
Tem 2025
50.1
52.5
50.8
Haz 2025
50.8
52.2
49.9
May 2025
49.9
52.6
51.6
Nis 2025
51.6
52.6
50.8
Mar 2025
50.8
52.6
53.5
Şub 2025
53.5
52.2
52.8
Oca 2025
52.8
54.1
54.0
Ara 2024
54.1
52.0
52.1
Kas 2024
52.1
52.1
56.0
Eki 2024
56.0
51.6
54.9
Eyl 2024
54.9
51.5
51.5
Ağu 2024
51.5
51.7
51.4
Tem 2024
51.4
51.3
48.8
Haz 2024
48.8
54.6
53.8
May 2024
53.8
51.2
49.4
Nis 2024
49.4
51.5
51.4
Mar 2024
51.4
51.7
52.6
Şub 2024
52.6
52.3
53.4
Oca 2024
53.4
52.1
50.5
Ara 2023
50.6
52.2
52.7
Kas 2023
52.7
52.7
51.8
Eki 2023
51.8
54.0
53.6
Eyl 2023
53.6
53.6
54.5
Ağu 2023
54.5
53.3
52.7
Tem 2023
52.7
52.1
53.9
Haz 2023
53.9
51.1
50.3
May 2023
50.3
51.5
51.9
Nis 2023
51.9
53.1
51.2
Mar 2023
51.2
55.2
55.1
Şub 2023
55.1
52.4
55.2
Oca 2023
55.2
53.0
49.2
Ara 2022
49.6
55.5
56.5
Kas 2022
56.5
55.6
54.4
Eki 2022
54.4
56.8
56.7
Eyl 2022
56.7
56.8
56.9
Ağu 2022
56.9
56.0
56.7
Tem 2022
56.7
55.6
55.3
Haz 2022
55.3
57.7
55.9
May 2022
55.9
57.7
57.1
Nis 2022
57.1
62.7
58.3
Mar 2022
58.3
63.4
56.5
Şub 2022
56.5
65.6
59.9
Oca 2022
59.9
66.1
62.3
Ara 2021
62.0
65.8
69.1
Kas 2021
69.1
64.6
66.7
Eki 2021
66.7
63.8
61.9
Eyl 2021
61.9
63.5
61.7
Ağu 2021
61.7
63.1
64.1
Tem 2021
64.1
62.3
60.1
