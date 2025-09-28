Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri U6 İşsizlik Oranı (United States U6 Unemployment Rate)
|Orta
|8.1%
|8.4%
|
7.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|7.8%
|
8.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ABD U6 İşsizlik Oranı, alternatif bir ABD işsizlik hesaplama yöntemi sunar. Endeks içerir:
- resmi işsizlik oranı, yani son dört hafta boyunca aktif olarak iş arayan bireyler,
- Bir iş aramayı bırakan kişi sayısı, mevcut ekonomik koşullar altında istihdamı imkansız kılar,
- "marjinal olarak eklenmiş", bir iş bulabilen, ancak şu anda bir iş aramıyor olan,
- underemployed people, who would prefer to have full-time jobs but only have part-time jobs due to conditions of the economy.
U6 göstergesi ABD'nin işsizlik durumunu yansıtır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri U6 İşsizlik Oranı (United States U6 Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
