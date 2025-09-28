Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık), söz konusu aydaki Fransa'da yeni ruhsat verilen binek araç sayısının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA'nın bir üyesi olan Fransız Otomobil Üreticileri Birliği CCFA, her ayın dördüncü iş günü, son ay içerisinde yeni ruhsat verilen otomobil sayısına ilişkin verileri yayınlar. Veriler, araç tipine, üreticiye ve bölgeye göre ayrı ayrı olarak mevcuttur.

Raporun hesaplamasına yönelik veriler, yerel düzenleyici kurumlardan ve sigorta şirketlerinden toplanır. Rapor yalnızca ilk kez plaka alan yeni otomobilleri içerir. Daha önce yurt içinde veya yurt dışında ruhsat verilmiş araçlar rapora dahil edilmez. Böylece ruhsat verileri doğrudan otomobil satışlarını yansıtır.

Gösterge artışı, tüketim artışını ve ülkedeki olumlu ekonomik durumu gösterir. Bununla birlikte, otomobil satışları ve ruhsatları, çevre standartlarının sıkılaştırılması gibi ekonomik olmayan faktörlerden de etkilenebilir. Bu nedenle göstergenin euro üzerindeki etkisi sınırlıdır. Genel olarak, gösterge değerinin beklenenden değerden daha yüksek olması, euro fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler: