İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) hesaplanırken, fiyat listesinde belirtilen fiyatlar değil, ithalatçının Almanya sınırında ödediği euro cinsinden fiyatlar (dövizler geçerli döviz kurundan çevrilir) dikkate alınır. Dış ticarette bu fiyatlar için, fiyatların alındığı yeri de tanımlayan CIF (maliyet, sigorta, navlun) terimi kullanılır. İthalatçı için bu, bir yandan daha yüksek maliyetler, diğer yandan da daha az risk anlamına gelir. Fiyatlara gümrük vergileri veya vergiler gibi kamu ücretleri dahil değildir. İthalat fiyatları, yaklaşık 3.600 temsili fiyat için yaklaşık 4.900 raporlama noktasında toplanır.

Endeks, ithal malların temsili fiyatlarının değişimlerinin ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanabilir. Seçilen mallar için endeks ağırlıkları, ilgili baz yılın dış ticaret istatistiklerinden, karşılık gelen ithalat değerleri dikkate alınarak belirlenir.

Ayrı fiyat serileri, baz yıla (= 100) göre standartlaştırılır. Uluslararası ticareti yapılan bazı mallar için de – örn. tahıllar ve metaller – uluslararası fiyatlar kullanılır. Ayrı fiyat serilerinin aylık değerlerinin yalnızca "saf" fiyat değişikliklerini yansıtmasını sağlamak adına ayarlamalar yapılır.

Endeks, Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır. Bu, mevcut baz yıla ait ağırlık rakamlarının, endeks yeni bir baz yıla çevrilene kadar değişmeden kalacağı anlamına gelir. Bir sonraki baz yıl 2030 olacaktır, şu anki ise 2020'dir.

İthalat Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Uluslararası rekabet karşısında ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olan ticaret hadlerini hesaplamak adına ihracat ve ithalat fiyat endeksleri kullanılır. İthalat fiyatları ihracat fiyatlarına göre düşerse, ticaret hadleri iyileşir. Bu, ekonomi için olumlu olarak görülür ve para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Öte yandan, artan ithalat fiyatları da enflasyonu artırır ve bu da kısa vadede para birimini olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler: