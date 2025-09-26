TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Kanada ekonomik takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) -0.4% 2 Q 2025 0.5% Çeyreklik
Yıllık GSYİH (Çeyreklik) -1.6% 2 Q 2025 2.0% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 7.1% Ağu 2025 6.9% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 2.6% Ağu 2025 2.6% Aylık
KM Faiz Oranı Kararı 2.50% 2.00%
Ticaret Dengesi $​-4.937 B Tem 2025 $​-5.981 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Aylık), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: -0.7%, Önceki: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Yıllık), Açıklanan: 0.9%, Beklenti: 0.9%, Önceki: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi, Beklenti: $​0.333 B, Önceki: $​3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi, Mali Yıl, Beklenti: $​-10.718 B, Önceki: $​-3.338 B
2025.09.26 19:30, CAD, CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -114.8 K, Önceki: -107.2 K
2025.09.30 00:00, CAD, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü
2025.10.01 13:30, CAD, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 47.8, Önceki: 48.3
2025.10.01 15:21, CAD, BoC Kıdemli Başkan Yardımcısı Rogers'in Konuşması
2025.10.03 19:30, CAD, CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -114.8 K

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -114.8 K 23 Eyl 2025 -107.2 K Haftalık
Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları $​17.413 B Tem 2025 $​9.043 B Aylık
Yabancı Menkul Kıymet Alımları $​26.694 B Tem 2025 $​1.011 B Aylık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Aylık) 0.2% Tem 2025 -0.1% Aylık
GSYİH (Yıllık) 0.9% Tem 2025 0.9% Aylık
GSYİH (Çeyreklik) -0.4% 2 Q 2025 0.5% Çeyreklik
GSYİH Zımni Fiyat Endeksi (Çeyreklik) 0.0% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
Yıllık GSYİH (Çeyreklik) -1.6% 2 Q 2025 2.0% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi 19.2 K Ara 2021 102.1 K Aylık
Katılım Oranı 65.1% Ağu 2025 65.2% Aylık
Tam Zamanlı İstihdam Değişimi -6.0 K Ağu 2025 -51.0 K Aylık
Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi -59.7 K Ağu 2025 10.3 K Aylık
İstihdam Değişimi -65.5 K Ağu 2025 -40.8 K Aylık
İş Gücü Üretkenliği (Çeyreklik) -1.0% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 7.1% Ağu 2025 6.9% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Genel TÜFE (Yıllık) 2.5% Ağu 2025 2.6% Aylık
Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) -0.6% Ağu 2025 0.3% Aylık
Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık) 3.2% Ağu 2025 0.7% Aylık
Kırpılmış TÜFE (Yıllık) 3.0% Ağu 2025 3.1% Aylık
Medyan TÜFE (Yıllık) 3.1% Ağu 2025 3.1% Aylık
Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık) 0.5% Ağu 2025 0.7% Aylık
Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) 4.0% Ağu 2025 2.6% Aylık
TÜFE (Aylık) -0.1% Ağu 2025 0.3% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.9% Ağu 2025 1.7% Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) 0.0% Ağu 2025 0.1% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 2.6% Ağu 2025 2.6% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
KM Faiz Oranı Kararı 2.50% 2.00%
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​-21.162 B 2 Q 2025 $​-1.317 B Çeyreklik
Ticaret Dengesi $​-4.937 B Tem 2025 $​-5.981 B Aylık
İhracat $​61.861 B Tem 2025 $​61.304 B Aylık
İthalat $​66.798 B Tem 2025 $​67.285 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Bütçe Dengesi N/D Tem 2025 $​3.629 B Aylık
Bütçe Dengesi, Mali Yıl N/D Tem 2025 $​-3.338 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ivey PMI 50.1 Ağu 2025 55.8 Aylık
Ivey PMI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) 50.0 Ağu 2025 54.6 Aylık
Kapasite Kullanım Oranı 79.3% 2 Q 2025 79.9% Çeyreklik
S&P Global İmalat PMI 48.3 Ağu 2025 46.1 Aylık
Toptan Satışlar (Aylık) 1.2% Tem 2025 1.0% Aylık
İmalat Satışları (Aylık) 2.5% Tem 2025 0.3% Aylık
İnşaat İzinleri (Aylık) -0.1% Tem 2025 -9.5% Aylık
Şirket Kârları (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 2.5% Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Aylık) -0.8% Tem 2025 1.6% Aylık
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) -1.2% Tem 2025 2.2% Aylık
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CMHC Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları 245.791 K Ağu 2025 293.537 K Aylık
Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) -0.3% Ağu 2025 -0.1% Aylık