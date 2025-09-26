Ekonomik Takvim
Kanada ekonomik takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.4%
|2 Q 2025
|0.5%
|Çeyreklik
|Yıllık GSYİH (Çeyreklik)
|-1.6%
|2 Q 2025
|2.0%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|7.1%
|Ağu 2025
|6.9%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|2.6%
|Ağu 2025
|2.6%
|Aylık
|KM Faiz Oranı Kararı
|2.50%
|2.00%
|Ticaret Dengesi
|$-4.937 B
|Tem 2025
|$-5.981 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Aylık), Açıklanan: 0.2%, Beklenti: -0.7%, Önceki: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, GSYİH (Yıllık), Açıklanan: 0.9%, Beklenti: 0.9%, Önceki: 0.9%
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi, Beklenti: $0.333 B, Önceki: $3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, Bütçe Dengesi, Mali Yıl, Beklenti: $-10.718 B, Önceki: $-3.338 B
2025.09.26 19:30, CAD, CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -114.8 K, Önceki: -107.2 K
2025.09.30 00:00, CAD, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü
2025.10.01 13:30, CAD, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 47.8, Önceki: 48.3
2025.10.01 15:21, CAD, BoC Kıdemli Başkan Yardımcısı Rogers'in Konuşması
2025.10.03 19:30, CAD, CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -114.8 K
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC CAD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|-114.8 K
|23 Eyl 2025
|-107.2 K
|Haftalık
|Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları
|$17.413 B
|Tem 2025
|$9.043 B
|Aylık
|Yabancı Menkul Kıymet Alımları
|$26.694 B
|Tem 2025
|$1.011 B
|Aylık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Aylık)
|0.2%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|GSYİH (Yıllık)
|0.9%
|Tem 2025
|0.9%
|Aylık
|GSYİH (Çeyreklik)
|-0.4%
|2 Q 2025
|0.5%
|Çeyreklik
|GSYİH Zımni Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|0.0%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|Yıllık GSYİH (Çeyreklik)
|-1.6%
|2 Q 2025
|2.0%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi
|19.2 K
|Ara 2021
|102.1 K
|Aylık
|Katılım Oranı
|65.1%
|Ağu 2025
|65.2%
|Aylık
|Tam Zamanlı İstihdam Değişimi
|-6.0 K
|Ağu 2025
|-51.0 K
|Aylık
|Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi
|-59.7 K
|Ağu 2025
|10.3 K
|Aylık
|İstihdam Değişimi
|-65.5 K
|Ağu 2025
|-40.8 K
|Aylık
|İş Gücü Üretkenliği (Çeyreklik)
|-1.0%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|7.1%
|Ağu 2025
|6.9%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Genel TÜFE (Yıllık)
|2.5%
|Ağu 2025
|2.6%
|Aylık
|Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık)
|-0.6%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Yıllık)
|3.2%
|Ağu 2025
|0.7%
|Aylık
|Kırpılmış TÜFE (Yıllık)
|3.0%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|Medyan TÜFE (Yıllık)
|3.1%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık)
|0.5%
|Ağu 2025
|0.7%
|Aylık
|Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık)
|4.0%
|Ağu 2025
|2.6%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|-0.1%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.9%
|Ağu 2025
|1.7%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Aylık)
|0.0%
|Ağu 2025
|0.1%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|2.6%
|Ağu 2025
|2.6%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|KM Faiz Oranı Kararı
|2.50%
|2.00%
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$-21.162 B
|2 Q 2025
|$-1.317 B
|Çeyreklik
|Ticaret Dengesi
|$-4.937 B
|Tem 2025
|$-5.981 B
|Aylık
|İhracat
|$61.861 B
|Tem 2025
|$61.304 B
|Aylık
|İthalat
|$66.798 B
|Tem 2025
|$67.285 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Bütçe Dengesi
|N/D
|Tem 2025
|$3.629 B
|Aylık
|Bütçe Dengesi, Mali Yıl
|N/D
|Tem 2025
|$-3.338 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ivey PMI
|50.1
|Ağu 2025
|55.8
|Aylık
|Ivey PMI (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|50.0
|Ağu 2025
|54.6
|Aylık
|Kapasite Kullanım Oranı
|79.3%
|2 Q 2025
|79.9%
|Çeyreklik
|S&P Global İmalat PMI
|48.3
|Ağu 2025
|46.1
|Aylık
|Toptan Satışlar (Aylık)
|1.2%
|Tem 2025
|1.0%
|Aylık
|İmalat Satışları (Aylık)
|2.5%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|İnşaat İzinleri (Aylık)
|-0.1%
|Tem 2025
|-9.5%
|Aylık
|Şirket Kârları (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|2.5%
|Çeyreklik
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|-0.8%
|Tem 2025
|1.6%
|Aylık
|Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
|-1.2%
|Tem 2025
|2.2%
|Aylık
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CMHC Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
|245.791 K
|Ağu 2025
|293.537 K
|Aylık
|Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık)
|-0.3%
|Ağu 2025
|-0.1%
|Aylık