sentix, gönüllüler arasında hisse senedi endeksleri, tahvil, döviz ve emtia piyasalarına ilişkin gelecek 6 aylık beklentiler ve değişen güncel konular hakkında haftalık standartlaştırılmış bir anket gerçekleştirir. Katılımcılara beklentilerini ifade etmeleri için kullanılabilecek dört cevap seçeneği sunulur: yukarı yönlü, nötr, aşağı yönlü ve fikrim yok.

Bu anket sonuçlarına dayalı olarak sentix, euro bölgesi ekonomik endeksi de dahil olmak üzere çeşitli endeksleri hesaplar ve yayınlar. Nihai görüş, verilen "yukarı yönlü" ve "aşağı yönlü" cevapların sayılarının farkının toplam anket katılımcısı sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

sentix, kısa ve orta vadeli yatırım kararları verirken endeksleri kullanmayı önermektedir. Aynı zamanda, sentix, endeksin uç değerlere ulaşması durumunda eğilime veya genel görüşe karşı hareket etmenin daha mantıklı olduğunu düşünmektedir. Genel bir kural olarak, 0,4'ün üzerindeki değerler (aşağı yönlü beklentiden %40 daha fazla yukarı yönlü beklenti olduğu anlamına gelir) yakında olabilecek bir fiyat düşüşünün işareti olarak kabul edilir, -0.3'ün altındaki değerler de (yukarı yönlü beklentiden %30 daha fazla aşağı yönlü beklenti olduğu anlamına gelir) yakında olabilecek bir fiyat artışının işareti olarak kabul edilir. Ancak değerler bir piyasadan diğerine farklılık gösterebilir. Tutarsızlıkların analizi de yardımcı olabilir, yani fiyatlarda yeni bir yükselişe sennix'in sağladığı görüş verisinde yeni bir yükseklik eşlik etmiyorsa, bu trendin tersine dönebileceğini gösterebilir.

Son değerler: