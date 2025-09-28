TakvimBölümler

Avrupa Birliği sentix Yatırımcı Güveni (European Union Sentix Investor Confidence)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Sentix GmbH
Sektör:
İş
Düşük N/D -7.3
-3.7
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
sentix, gönüllüler arasında hisse senedi endeksleri, tahvil, döviz ve emtia piyasalarına ilişkin gelecek 6 aylık beklentiler ve değişen güncel konular hakkında haftalık standartlaştırılmış bir anket gerçekleştirir. Katılımcılara beklentilerini ifade etmeleri için kullanılabilecek dört cevap seçeneği sunulur: yukarı yönlü, nötr, aşağı yönlü ve fikrim yok.

Bu anket sonuçlarına dayalı olarak sentix, euro bölgesi ekonomik endeksi de dahil olmak üzere çeşitli endeksleri hesaplar ve yayınlar. Nihai görüş, verilen "yukarı yönlü" ve "aşağı yönlü" cevapların sayılarının farkının toplam anket katılımcısı sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

sentix, kısa ve orta vadeli yatırım kararları verirken endeksleri kullanmayı önermektedir. Aynı zamanda, sentix, endeksin uç değerlere ulaşması durumunda eğilime veya genel görüşe karşı hareket etmenin daha mantıklı olduğunu düşünmektedir. Genel bir kural olarak, 0,4'ün üzerindeki değerler (aşağı yönlü beklentiden %40 daha fazla yukarı yönlü beklenti olduğu anlamına gelir) yakında olabilecek bir fiyat düşüşünün işareti olarak kabul edilir, -0.3'ün altındaki değerler de (yukarı yönlü beklentiden %30 daha fazla aşağı yönlü beklenti olduğu anlamına gelir) yakında olabilecek bir fiyat artışının işareti olarak kabul edilir. Ancak değerler bir piyasadan diğerine farklılık gösterebilir. Tutarsızlıkların analizi de yardımcı olabilir, yani fiyatlarda yeni bir yükselişe sennix'in sağladığı görüş verisinde yeni bir yükseklik eşlik etmiyorsa, bu trendin tersine dönebileceğini gösterebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği sentix Yatırımcı Güveni (European Union Sentix Investor Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
N/D
-7.3
-3.7
Ağu 2025
-3.7
-7.7
4.5
Tem 2025
4.5
-6.9
0.2
Haz 2025
-5.9
-6.8
-19.3
May 2025
-19.3
-6.7
-19.5
Nis 2025
-19.5
-7.1
-2.9
Mar 2025
-2.9
-7.7
-12.7
Şub 2025
-12.7
-1.0
-17.7
Oca 2025
7.6
-9.2
-17.5
Ara 2024
-17.5
-13.3
-12.8
Kas 2024
-12.8
-5.4
-13.8
Eki 2024
-13.8
-4.2
-15.4
Eyl 2024
-15.4
-7.1
-13.9
Ağu 2024
-13.9
-3.4
-7.3
Tem 2024
-7.3
-2.0
3.0
Haz 2024
3.0
5.8
-3.6
May 2024
-3.6
9.6
-5.9
Nis 2024
-5.9
-4.1
-27.9
Mar 2024
-27.9
-13.9
-12.9
Şub 2024
-12.9
-17.0
-15.8
Oca 2024
-15.8
-25.0
-25.5
Ara 2023
-25.5
-15.2
-18.6
Kas 2023
-18.6
-22.6
-21.9
Eki 2023
-21.9
-18.2
-21.5
Eyl 2023
-21.5
-16.8
-18.9
Ağu 2023
-18.9
-23.4
-22.5
Tem 2023
-22.5
-17.9
-17.0
Haz 2023
-17.0
-9.2
-13.1
May 2023
-13.1
-9.2
-8.7
Nis 2023
-8.7
-10.1
-9.6
Mar 2023
-9.6
-8.6
-8.0
Şub 2023
-8.0
-11.8
-17.5
Oca 2023
-17.5
-11.1
-21.0
Ara 2022
-21.0
-27.1
-30.9
Kas 2022
-30.9
-42.4
-38.3
Eki 2022
-38.3
-30.8
-31.8
Eyl 2022
-31.8
-29.0
-25.2
Ağu 2022
-25.2
-28.2
-26.4
Tem 2022
-26.4
-1.2
-15.8
Haz 2022
-15.8
-21.7
-22.6
May 2022
-22.6
-33.9
-18.0
Nis 2022
-18.0
-16.3
-7.0
Mar 2022
-7.0
17.0
16.6
Şub 2022
16.6
9.9
14.9
Oca 2022
14.9
11.2
13.5
Ara 2021
13.5
21.1
18.3
Kas 2021
18.3
17.6
16.9
Eki 2021
16.9
14.8
19.6
Eyl 2021
19.6
15.8
22.2
Ağu 2021
22.2
26.3
29.8
