Ekonomik Takvim ve Avrupa Birliği'nin göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.1% 2 Q 2025 0.6% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 6.2% Tem 2025 6.3% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 2.3% Ağu 2025 2.3% Aylık
ECB Faiz Oranı Kararı 2.15% 2.15%
Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) €​12.4 B Tem 2025 €​8.0 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, EUR, CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 114.3 K, Önceki: 117.8 K
2025.09.29 09:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in Konuşması
2025.09.29 09:00, EUR, İş Ortamı Göstergesi, Beklenti: -0.71, Önceki: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Sanayi Güveni Göstergesi, Beklenti: -9.6, Önceki: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Hizmet Görüş Göstergesi, Beklenti: 3.6, Önceki: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Ekonomik Görüş Göstergesi, Beklenti: 94.8, Önceki: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: -14.9, Önceki: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, Tüketici Fiyat Beklentileri, Beklenti: 18.9, Önceki: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri, Beklenti: 7.6, Önceki: 6.7
2025.09.29 12:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
2025.09.30 12:50, EUR, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
2025.09.30 13:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson'ın Konuşması
2025.10.01 07:30, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson'ın Konuşması
2025.10.01 07:55, EUR, ECB Başkan Yardımcısı de Guindos'un Konuşması
2025.10.01 08:00, EUR, S&P Global İmalat PMI
2025.10.01 09:00, EUR, Çekirdek TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.1%
2025.10.01 09:00, EUR, Çekirdek TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.2%, Önceki: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.0%
2025.10.01 09:00, EUR, Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.2%, Önceki: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, TÜFE, Önceki: 129.31
2025.10.01 09:00, EUR, Çekirdek TÜFE, Önceki: 122.82
2025.10.02 09:00, EUR, İşsizlik Oranı, Beklenti: 6.3%, Önceki: 6.2%
2025.10.02 17:00, EUR, ECB Başkan Yardımcısı de Guindos'un Konuşması
2025.10.03 08:00, EUR, S&P Global Hizmet PMI
2025.10.03 08:00, EUR, S&P Global Bileşik PMI
2025.10.03 09:00, EUR, ÜFE (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.4%
2025.10.03 09:00, EUR, ÜFE (Yıllık), Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.2%
2025.10.03 09:40, EUR, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
2025.10.03 13:50, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in Konuşması
2025.10.03 19:30, EUR, CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 114.3 K
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 46.7
2025.10.06 08:30, EUR, Sentix Yatırımcı Güveni
2025.10.06 09:00, EUR, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -0.5%
2025.10.06 09:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 1.6%, Önceki: 2.2%

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 114.3 K 23 Eyl 2025 117.8 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 1.4% 2 Q 2025 1.5% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.1% 2 Q 2025 0.6% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ücret Maliyetleri (Yıllık) 3.7% 2 Q 2025 3.4% Çeyreklik
İstihdam Değişimi (Yıllık) 0.7% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
İstihdam Değişimi (Çeyreklik) 0.1% 2 Q 2025 0.2% Çeyreklik
İstihdam Düzeyi 171.695 M 2 Q 2025 171.536 M Çeyreklik
İş Gücü Maliyeti Endeksi 3.6% 2 Q 2025 3.4% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 6.2% Tem 2025 6.3% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.3% Aylık
Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Yıllık) 2.3% Ağu 2025 2.3% Aylık
TÜFE 129.31 Ağu 2025 129.32 Aylık
TÜFE (Aylık) 0.1% Ağu 2025 0.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) 2.0% Ağu 2025 2.1% Aylık
Tütün Hariç TÜFE (Aylık) 0.1% Ağu 2025 0.0% Aylık
Tütün Hariç TÜFE (Yıllık) 2.0% Ağu 2025 2.0% Aylık
Çekirdek TÜFE 122.82 Ağu 2025 122.82 Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) 0.3% Ağu 2025 0.3% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 2.3% Ağu 2025 2.3% Aylık
ÜFE (Aylık) 0.4% Tem 2025 0.8% Aylık
ÜFE (Yıllık) 0.2% Tem 2025 0.6% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
ECB Faiz Oranı Kararı 2.15% 2.15%
ECB Hanehalkı Kredileri (Yıllık) 2.5% Ağu 2025 2.4% Aylık
ECB Hedefli LTRO €​51.970 B €​97.570 B
ECB M3 Para Arzı (Yıllık) 2.9% Ağu 2025 3.3% Aylık
ECB Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık) 3.0% Ağu 2025 2.8% Aylık
ECB Marjinal Borçlanma Oranı Kararı 2.40% 2.40%
ECB Mevduat Tesisi Oranı Kararı 2.00% 2.00%
ECB Özel Sektör Kredileri (Yıllık) 2.8% Ağu 2025 2.8% Aylık
Resmi Rezerv Varlıklar €​1507.850 B Ağu 2025 €​1498.950 B Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap €​27.7 B Tem 2025 €​35.8 B Aylık
Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) €​35.0 B Tem 2025 €​38.9 B Aylık
Ticaret Dengesi €​5.3 B Tem 2025 €​3.7 B Aylık
Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) €​12.4 B Tem 2025 €​8.0 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ekonomik Görüş Göstergesi 95.2 Ağu 2025 95.8 Aylık
Hizmet Görüş Göstergesi 3.6 Ağu 2025 4.1 Aylık
S&P Global Bileşik PMI N/D Eyl 2025 51.0 Aylık
S&P Global Hizmet PMI N/D Eyl 2025 50.5 Aylık
S&P Global İmalat PMI N/D Eyl 2025 50.7 Aylık
S&P Global İnşaat PMI 46.7 Ağu 2025 44.7 Aylık
Sanayi Güveni Göstergesi -10.3 Ağu 2025 -10.5 Aylık
Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri 6.7 Ağu 2025 8.9 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.3% Tem 2025 -0.6% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 1.8% Tem 2025 0.7% Aylık
Sentix Yatırımcı Güveni N/D Eyl 2025 -3.7 Aylık
ZEW Ekonomik Görüş Göstergesi 26.1 Eyl 2025 25.1 Aylık
İnşaat Sektörü Hacmi (Aylık) 0.5% Tem 2025 -0.7% Aylık
İnşaat Sektörü Hacmi (Yıllık) 3.2% Tem 2025 1.8% Aylık
İş Ortamı Göstergesi -0.72 Ağu 2025 -0.71 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Aylık) -0.5% Tem 2025 0.6% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 2.2% Tem 2025 3.5% Aylık
Tüketici Fiyat Beklentileri 25.9 Ağu 2025 25.1 Aylık
Tüketici Güven Endeksi -14.9 Eyl 2025 -15.5 Aylık