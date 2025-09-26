Ekonomik Takvim
Ekonomik Takvim ve Avrupa Birliği'nin göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|6.2%
|Tem 2025
|6.3%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|2.3%
|Ağu 2025
|2.3%
|Aylık
|ECB Faiz Oranı Kararı
|2.15%
|2.15%
|Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|€12.4 B
|Tem 2025
|€8.0 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, EUR, CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 114.3 K, Önceki: 117.8 K
2025.09.29 09:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in Konuşması
2025.09.29 09:00, EUR, İş Ortamı Göstergesi, Beklenti: -0.71, Önceki: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Sanayi Güveni Göstergesi, Beklenti: -9.6, Önceki: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Hizmet Görüş Göstergesi, Beklenti: 3.6, Önceki: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Ekonomik Görüş Göstergesi, Beklenti: 94.8, Önceki: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: -14.9, Önceki: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, Tüketici Fiyat Beklentileri, Beklenti: 18.9, Önceki: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri, Beklenti: 7.6, Önceki: 6.7
2025.09.29 12:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane'in Konuşması
2025.09.30 12:50, EUR, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
2025.09.30 13:00, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson'ın Konuşması
2025.10.01 07:30, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Elderson'ın Konuşması
2025.10.01 07:55, EUR, ECB Başkan Yardımcısı de Guindos'un Konuşması
2025.10.01 08:00, EUR, S&P Global İmalat PMI
2025.10.01 09:00, EUR, Çekirdek TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.3%, Önceki: 0.1%
2025.10.01 09:00, EUR, Çekirdek TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.2%, Önceki: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.1%, Önceki: 2.0%
2025.10.01 09:00, EUR, Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Aylık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.2%, Önceki: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, TÜFE, Önceki: 129.31
2025.10.01 09:00, EUR, Çekirdek TÜFE, Önceki: 122.82
2025.10.02 09:00, EUR, İşsizlik Oranı, Beklenti: 6.3%, Önceki: 6.2%
2025.10.02 17:00, EUR, ECB Başkan Yardımcısı de Guindos'un Konuşması
2025.10.03 08:00, EUR, S&P Global Hizmet PMI
2025.10.03 08:00, EUR, S&P Global Bileşik PMI
2025.10.03 09:00, EUR, ÜFE (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: 0.4%
2025.10.03 09:00, EUR, ÜFE (Yıllık), Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.2%
2025.10.03 09:40, EUR, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
2025.10.03 13:50, EUR, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in Konuşması
2025.10.03 19:30, EUR, CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 114.3 K
2025.10.06 07:30, EUR, S&P Global İnşaat PMI, Önceki: 46.7
2025.10.06 08:30, EUR, Sentix Yatırımcı Güveni
2025.10.06 09:00, EUR, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -0.5%
2025.10.06 09:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 1.6%, Önceki: 2.2%
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC EUR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|114.3 K
|23 Eyl 2025
|117.8 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|1.4%
|2 Q 2025
|1.5%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ücret Maliyetleri (Yıllık)
|3.7%
|2 Q 2025
|3.4%
|Çeyreklik
|İstihdam Değişimi (Yıllık)
|0.7%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|İstihdam Değişimi (Çeyreklik)
|0.1%
|2 Q 2025
|0.2%
|Çeyreklik
|İstihdam Düzeyi
|171.695 M
|2 Q 2025
|171.536 M
|Çeyreklik
|İş Gücü Maliyeti Endeksi
|3.6%
|2 Q 2025
|3.4%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|6.2%
|Tem 2025
|6.3%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Aylık)
|0.3%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|Enerji ve İşlenmemiş Gıdalar Hariç TÜFE (Yıllık)
|2.3%
|Ağu 2025
|2.3%
|Aylık
|TÜFE
|129.31
|Ağu 2025
|129.32
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.1%
|Ağu 2025
|0.2%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|2.0%
|Ağu 2025
|2.1%
|Aylık
|Tütün Hariç TÜFE (Aylık)
|0.1%
|Ağu 2025
|0.0%
|Aylık
|Tütün Hariç TÜFE (Yıllık)
|2.0%
|Ağu 2025
|2.0%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE
|122.82
|Ağu 2025
|122.82
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Aylık)
|0.3%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|2.3%
|Ağu 2025
|2.3%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|0.4%
|Tem 2025
|0.8%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.6%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|ECB Faiz Oranı Kararı
|2.15%
|2.15%
|ECB Hanehalkı Kredileri (Yıllık)
|2.5%
|Ağu 2025
|2.4%
|Aylık
|ECB Hedefli LTRO
|€51.970 B
|€97.570 B
|ECB M3 Para Arzı (Yıllık)
|2.9%
|Ağu 2025
|3.3%
|Aylık
|ECB Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık)
|3.0%
|Ağu 2025
|2.8%
|Aylık
|ECB Marjinal Borçlanma Oranı Kararı
|2.40%
|2.40%
|ECB Mevduat Tesisi Oranı Kararı
|2.00%
|2.00%
|ECB Özel Sektör Kredileri (Yıllık)
|2.8%
|Ağu 2025
|2.8%
|Aylık
|Resmi Rezerv Varlıklar
|€1507.850 B
|Ağu 2025
|€1498.950 B
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|€27.7 B
|Tem 2025
|€35.8 B
|Aylık
|Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|€35.0 B
|Tem 2025
|€38.9 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€5.3 B
|Tem 2025
|€3.7 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|€12.4 B
|Tem 2025
|€8.0 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ekonomik Görüş Göstergesi
|95.2
|Ağu 2025
|95.8
|Aylık
|Hizmet Görüş Göstergesi
|3.6
|Ağu 2025
|4.1
|Aylık
|S&P Global Bileşik PMI
|N/D
|Eyl 2025
|51.0
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|N/D
|Eyl 2025
|50.5
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|N/D
|Eyl 2025
|50.7
|Aylık
|S&P Global İnşaat PMI
|46.7
|Ağu 2025
|44.7
|Aylık
|Sanayi Güveni Göstergesi
|-10.3
|Ağu 2025
|-10.5
|Aylık
|Sanayi Satış Fiyatı Beklentileri
|6.7
|Ağu 2025
|8.9
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|0.3%
|Tem 2025
|-0.6%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|1.8%
|Tem 2025
|0.7%
|Aylık
|Sentix Yatırımcı Güveni
|N/D
|Eyl 2025
|-3.7
|Aylık
|ZEW Ekonomik Görüş Göstergesi
|26.1
|Eyl 2025
|25.1
|Aylık
|İnşaat Sektörü Hacmi (Aylık)
|0.5%
|Tem 2025
|-0.7%
|Aylık
|İnşaat Sektörü Hacmi (Yıllık)
|3.2%
|Tem 2025
|1.8%
|Aylık
|İş Ortamı Göstergesi
|-0.72
|Ağu 2025
|-0.71
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|-0.5%
|Tem 2025
|0.6%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|2.2%
|Tem 2025
|3.5%
|Aylık
|Tüketici Fiyat Beklentileri
|25.9
|Ağu 2025
|25.1
|Aylık
|Tüketici Güven Endeksi
|-14.9
|Eyl 2025
|-15.5
|Aylık