İsveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

İsveç
SEK, İsveç kronu
Statistics Sweden (SCB)
Fiyatlar
İsveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki İsveç sanayi şirketlerinin ürettiği malların satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Dolayısıyla endeks, fiyat değişimini üretici perspektifinden göstermektedir.

ÜFE tüketici fiyatlarının ve enflasyonun erken bir göstergesidir. TÜFE ile kıyaslandığında daha doğru bir ön göstergedir: eğer üretici fiyatları artarsa, buna uygun olarak tüketici fiyatlarının da artması beklenir. ÜFE'de büyüme SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
Tem 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
Haz 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
May 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
Nis 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
Mar 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
Şub 2025
3.4%
7.4%
3.5%
Oca 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
Ara 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
Kas 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
Eki 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
Eyl 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
Ağu 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
Tem 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
Haz 2024
0.8%
5.4%
2.6%
May 2024
2.6%
5.3%
0.9%
Nis 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
Mar 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
Şub 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
Oca 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
Ara 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
Kas 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
Eki 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
Eyl 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
Ağu 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
Tem 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
Haz 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
May 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
Nis 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
Mar 2023
3.5%
5.6%
9.3%
Şub 2023
9.3%
10.2%
11.8%
Oca 2023
11.8%
16.9%
18.7%
Ara 2022
18.7%
17.1%
19.5%
Kas 2022
19.5%
16.3%
18.7%
Eki 2022
18.7%
18.2%
20.6%
Eyl 2022
20.6%
19.9%
22.0%
Ağu 2022
22.0%
18.7%
20.4%
Tem 2022
20.4%
25.9%
25.6%
Haz 2022
25.6%
1.4%
24.4%
May 2022
24.4%
22.2%
23.8%
Nis 2022
23.8%
26.7%
24.5%
Mar 2022
24.5%
17.5%
19.3%
Şub 2022
19.3%
19.7%
19.7%
Oca 2022
19.8%
22.0%
20.1%
Ara 2021
20.1%
17.3%
18.1%
Kas 2021
18.1%
16.7%
16.8%
Eki 2021
16.8%
19.0%
17.2%
Eyl 2021
17.2%
17.6%
15.8%
Ağu 2021
15.8%
15.2%
13.5%
Tem 2021
13.5%
11.2%
9.6%
