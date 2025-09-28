TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri İmalat Sektöründe İstihdam (United States Manufacturing Payrolls)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
İş Gücü
İmalat Bordroları, söz konusu aydaki imalat şirketlerinin çalışanlarının sayısının bir önceki aya kıyasla mutlak değişimini yansıtır. Gösterge, iş gücü piyasası durumunun değerlendirilmesini mümkün kılar, bundan dolayı beklenenden daha yüksek bir değer, ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülür.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-12 K
-2 K
-2 K
Tem 2025
-11 K
-1 K
-15 K
Haz 2025
-7 K
0 K
-7 K
May 2025
-8 K
-4 K
5 K
Nis 2025
-1 K
1 K
3 K
Mar 2025
1 K
5 K
8 K
Şub 2025
10 K
-5 K
-5 K
Oca 2025
3 K
1 K
-12 K
Ara 2024
-13 K
28 K
25 K
Kas 2024
22 K
-11 K
-48 K
Eki 2024
-46 K
6 K
-6 K
Eyl 2024
-7 K
-13 K
-27 K
Ağu 2024
-24 K
5 K
6 K
Tem 2024
1 K
-1 K
-9 K
Haz 2024
-8 K
1 K
0 K
May 2024
8 K
6 K
6 K
Nis 2024
8 K
5 K
-4 K
Mar 2024
0 K
-13 K
-10 K
Şub 2024
-4 K
8 K
8 K
Oca 2024
23 K
4 K
8 K
Ara 2023
6 K
-1 K
26 K
Kas 2023
28 K
2 K
-35 K
Eki 2023
-35 K
1 K
14 K
Eyl 2023
17 K
-1 K
11 K
Ağu 2023
16 K
1 K
-4 K
Tem 2023
-2 K
0 K
6 K
Haz 2023
7 K
-4 K
-3 K
May 2023
-2 K
-1 K
10 K
Nis 2023
11 K
2 K
-8 K
Mar 2023
-1 K
-1 K
-1 K
Şub 2023
-4 K
0 K
13 K
Oca 2023
19 K
1 K
12 K
Ara 2022
8 K
-1 K
8 K
Kas 2022
14 K
3 K
36 K
Eki 2022
32 K
-1 K
23 K
Eyl 2022
22 K
-5 K
27 K
Ağu 2022
22 K
6 K
36 K
Tem 2022
30 K
2 K
27 K
Haz 2022
29 K
-12 K
18 K
May 2022
18 K
8 K
61 K
Nis 2022
55 K
11 K
43 K
Mar 2022
38 K
-22 K
38 K
Şub 2022
36 K
2 K
16 K
Oca 2022
13 K
30 K
32 K
Ara 2021
26 K
-24 K
35 K
Kas 2021
31 K
-17 K
48 K
Eki 2021
60 K
12 K
31 K
Eyl 2021
26 K
4 K
31 K
Ağu 2021
37 K
-19 K
52 K
Tem 2021
27 K
11 K
39 K
