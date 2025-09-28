TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Challenger Amerika Birleşik Devletleri İşten Çıkarma Sayısı (Challenger United Sates Job Cuts)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Challenger, Gray & Christmas
Sektör:
İş Gücü
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Challenger İşten Çıkarmalar, söz konusu ay boyunca işverenlerin bildirdiği toplam işten çıkarma sayısını yansıtır. Gösterge, iş gücü piyasası durumunun değerlendirilmesini sağlar. Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumsuz olarak görülürken, daha düşük değerler olumlu olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Challenger Amerika Birleşik Devletleri İşten Çıkarma Sayısı (Challenger United Sates Job Cuts)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
47.999 K
Haz 2025
47.999 K
93.816 K
May 2025
93.816 K
105.441 K
Nis 2025
105.441 K
275.240 K
Mar 2025
275.240 K
172.017 K
Şub 2025
172.017 K
49.795 K
Oca 2025
49.795 K
38.792 K
Ara 2024
38.792 K
57.727 K
Kas 2024
57.727 K
55.597 K
Eki 2024
55.597 K
72.821 K
Eyl 2024
72.821 K
75.891 K
Ağu 2024
75.891 K
25.885 K
Tem 2024
25.885 K
48.786 K
Haz 2024
48.786 K
63.816 K
May 2024
63.816 K
64.789 K
Nis 2024
64.789 K
90.309 K
Mar 2024
90.309 K
84.638 K
Şub 2024
84.638 K
82.307 K
Oca 2024
82.307 K
34.817 K
Ara 2023
34.817 K
45.510 K
Kas 2023
45.510 K
36.836 K
Eki 2023
36.836 K
47.457 K
Eyl 2023
47.457 K
75.151 K
Ağu 2023
75.151 K
23.697 K
Tem 2023
23.697 K
40.709 K
Haz 2023
40.709 K
80.089 K
May 2023
80.089 K
66.995 K
Nis 2023
66.995 K
89.703 K
Mar 2023
89.703 K
77.770 K
Şub 2023
77.770 K
102.943 K
Oca 2023
102.943 K
43.651 K
Ara 2022
43.651 K
76.835 K
Kas 2022
76.835 K
33.843 K
Eki 2022
33.843 K
29.989 K
Eyl 2022
29.989 K
20.485 K
Ağu 2022
20.485 K
25.810 K
Tem 2022
25.810 K
32.517 K
Haz 2022
32.517 K
20.712 K
May 2022
20.712 K
24.286 K
Nis 2022
24.286 K
21.387 K
Mar 2022
21.387 K
15.245 K
Şub 2022
15.245 K
19.064 K
Oca 2022
19.064 K
19.052 K
Ara 2021
19.052 K
14.875 K
Kas 2021
14.875 K
22.822 K
Eki 2021
22.822 K
17.895 K
Eyl 2021
17.895 K
15.723 K
Ağu 2021
15.723 K
18.942 K
Tem 2021
18.942 K
20.476 K
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod