İsveç Finansal Olmayan Kuruluşlara Sağlanan Krediler (Yıllık) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

İsveç
SEK, İsveç kronu
Statistics Sweden (SCB)
Para
Düşük 2.8%
2.7%
İsveç Finansal Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık), söz konusu aydaki İsveçli finansal olmayan şirketlere verilen kredi miktarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Finansal olmayan şirketler, pazarlanabilir malların ve finansal olmayan hizmetlerin üretimini yapan şirketlerdir.

Endekste büyüme potansiyel enflasyon artışını ve ülke ekonomisinin finans ve kredi sektöründe daha yüksek bir faaliyet olduğunu gösterir. Bu nedenle, finansal olmayan şirketlere verilen kredilerdeki artış SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"İsveç Finansal Olmayan Kuruluşlara Sağlanan Krediler (Yıllık) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
2.8%
2.7%
Tem 2025
2.7%
1.7%
Haz 2025
1.7%
2.0%
May 2025
1.9%
1.5%
Nis 2025
1.5%
0.5%
Mar 2025
0.5%
0.1%
Şub 2025
0.1%
-0.5%
Oca 2025
-0.5%
-0.8%
Ara 2024
-0.8%
-1.4%
Kas 2024
-1.4%
-1.6%
Eki 2024
-1.7%
-1.7%
Eyl 2024
-2.4%
-3.0%
Ağu 2024
-3.0%
-2.5%
Tem 2024
-2.5%
-2.3%
Haz 2024
-2.3%
-1.6%
May 2024
-1.6%
-1.2%
Nis 2024
-1.2%
-1.0%
Mar 2024
-1.0%
-1.4%
Şub 2024
-1.4%
-1.1%
Oca 2024
-1.3%
0.3%
Ara 2023
0.3%
1.4%
Kas 2023
1.4%
2.8%
Eki 2023
2.8%
3.9%
Eyl 2023
3.9%
5.1%
Ağu 2023
5.1%
7.0%
Tem 2023
7.0%
8.0%
Haz 2023
8.0%
7.8%
May 2023
7.8%
8.8%
Nis 2023
8.9%
10.3%
Mar 2023
10.3%
12.8%
Şub 2023
12.8%
14.8%
Oca 2023
14.8%
13.7%
Ara 2022
13.7%
16.0%
Kas 2022
16.0%
16.4%
Eki 2022
16.4%
16.7%
Eyl 2022
16.7%
15.4%
Ağu 2022
15.4%
14.5%
Tem 2022
14.5%
14.2%
Haz 2022
14.2%
13.8%
May 2022
13.8%
12.1%
Nis 2022
12.1%
11.1%
Mar 2022
11.1%
8.8%
Şub 2022
8.8%
7.2%
Oca 2022
7.2%
7.1%
Ara 2021
7.1%
4.3%
Kas 2021
4.3%
3.6%
Eki 2021
3.4%
2.4%
Eyl 2021
2.4%
1.2%
Ağu 2021
1.0%
0.2%
Tem 2021
0.2%
-0.3%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

