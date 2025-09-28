Ekonomik Takvim
İsveç Finansal Olmayan Kuruluşlara Sağlanan Krediler (Yıllık) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)
|Düşük
|2.8%
|
2.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
2.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Finansal Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık), söz konusu aydaki İsveçli finansal olmayan şirketlere verilen kredi miktarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Finansal olmayan şirketler, pazarlanabilir malların ve finansal olmayan hizmetlerin üretimini yapan şirketlerdir.
Endekste büyüme potansiyel enflasyon artışını ve ülke ekonomisinin finans ve kredi sektöründe daha yüksek bir faaliyet olduğunu gösterir. Bu nedenle, finansal olmayan şirketlere verilen kredilerdeki artış SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsveç Finansal Olmayan Kuruluşlara Sağlanan Krediler (Yıllık) (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
