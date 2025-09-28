Ekonomik Takvim
İsviçre Perakende Satışları, bir önceki ayda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende ürünlerin toplam değerindeki değişimi göstermektedir. Gösterge, farklı tiplerde ve fiyat kategorilerindeki 4.000 İsviçre perakende mağazasının bir anketine dayanarak hesaplanır. Örnek büyük, orta ve küçük perakendecileri içerir.
Perakende Satış büyümesi CHF teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
"İsviçre Perakende Satışlar (Yıllık) (Switzerland Retail Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
