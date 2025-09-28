TakvimBölümler

CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Orta -2.0 K
-6.6 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
-2.0 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar göstergesi, piyasada bulunan ve ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan toplam uzun ve kısa GSYİH pozisyonları hacmi arasındaki farkı yansıtan Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu'nun haftalık raporudur. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsalar) içerir.

Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'nde net bir uzun pound pozisyon hacmidir.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC GBP Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
-2.0 K
-6.6 K
16 Eyl 2025
-6.6 K
-33.6 K
9 Eyl 2025
-33.6 K
-33.1 K
2 Eyl 2025
-33.1 K
-31.4 K
26 Ağu 2025
-31.4 K
-25.2 K
19 Ağu 2025
-25.2 K
-39.1 K
12 Ağu 2025
-39.1 K
-33.3 K
5 Ağu 2025
-33.3 K
-12.0 K
29 Tem 2025
-12.0 K
0.6 K
22 Tem 2025
0.6 K
29.2 K
15 Tem 2025
29.2 K
33.2 K
8 Tem 2025
33.2 K
31.4 K
1 Tem 2025
31.4 K
34.4 K
24 Haz 2025
34.4 K
42.9 K
17 Haz 2025
42.9 K
51.6 K
10 Haz 2025
51.6 K
35.2 K
3 Haz 2025
35.2 K
35.4 K
27 May 2025
35.4 K
24.0 K
20 May 2025
24.0 K
27.2 K
13 May 2025
27.2 K
29.2 K
6 May 2025
29.2 K
24.0 K
29 Nis 2025
24.0 K
20.5 K
22 Nis 2025
20.5 K
6.5 K
15 Nis 2025
6.5 K
17.3 K
8 Nis 2025
17.3 K
34.6 K
1 Nis 2025
34.6 K
44.3 K
25 Mar 2025
44.3 K
29.4 K
18 Mar 2025
29.4 K
29.2 K
11 Mar 2025
29.2 K
18.6 K
4 Mar 2025
18.6 K
4.5 K
25 Şub 2025
4.5 K
-0.6 K
18 Şub 2025
-0.6 K
-3.2 K
11 Şub 2025
-3.2 K
-11.3 K
4 Şub 2025
-11.3 K
-21.7 K
28 Oca 2025
-21.7 K
-8.3 K
21 Oca 2025
-8.3 K
0.4 K
14 Oca 2025
0.4 K
14.5 K
7 Oca 2025
14.5 K
19.3 K
24 Ara 2024
19.3 K
21.6 K
17 Ara 2024
21.6 K
27.1 K
10 Ara 2024
27.1 K
19.3 K
3 Ara 2024
19.3 K
21.6 K
26 Kas 2024
21.6 K
40.3 K
19 Kas 2024
40.3 K
56.1 K
12 Kas 2024
56.1 K
45.1 K
5 Kas 2024
45.1 K
66.4 K
29 Eki 2024
66.4 K
74.6 K
22 Eki 2024
74.6 K
85.8 K
15 Eki 2024
85.8 K
93.1 K
8 Eki 2024
93.1 K
93.8 K
12345678...19
