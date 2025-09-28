CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar göstergesi, piyasada bulunan ve ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan toplam uzun ve kısa GSYİH pozisyonları hacmi arasındaki farkı yansıtan Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu'nun haftalık raporudur. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsalar) içerir.

Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'nde net bir uzun pound pozisyon hacmidir.

Son değerler: