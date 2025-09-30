TakvimBölümler

The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Güven Endeksi (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Konferans Kurulu (The Conference Board)
Sektör:
Tüketici
Yüksek 94.2 100.7
97.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
93.5
94.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, ülke ekonomisinin istikrarındaki tüketici güveni seviyesini göstermektedir. Aylık 5000'den fazla hanehalkı anketinden elde edilen verilere dayanmaktadır ve ortalama bir tüketicinin nispi mali durumunu, satın alma gücünü ve güvenini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Anket, ikisi mevcut ekonomik şartlarla ilgili beş sorudan oluşurken, üç beklenti de beklentilerden oluşmaktadır. Anketin% 60'ı beklentilerle ilgili olduğundan, göstergenin önde gelen piyasa göstergesi olduğu düşünülmektedir. Göstergede artış tüketici harcamalarında artış olduğunu varsayar.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Güven Endeksi (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
94.2
100.7
97.8
Ağu 2025
97.4
105.8
98.7
Tem 2025
97.2
98.8
95.2
Haz 2025
93.0
88.4
98.4
May 2025
98.0
98.8
85.7
Nis 2025
86.0
66.6
133.5
Mar 2025
54.6
101.5
52.6
Şub 2025
98.3
98.3
136.5
Oca 2025
104.1
105.2
9.7
Ara 2024
104.7
115.9
140.2
Kas 2024
111.7
109.3
109.6
Eki 2024
108.7
98.9
99.2
Eyl 2024
98.7
101.8
105.6
Ağu 2024
103.3
104.2
101.9
Tem 2024
100.3
108.0
97.8
Haz 2024
100.4
107.5
101.3
May 2024
102.0
76.3
97.5
Nis 2024
97.0
139.7
103.1
Mar 2024
104.7
107.2
104.8
Şub 2024
106.7
108.0
110.9
Oca 2024
114.8
102.4
108.0
Ara 2023
110.7
102.3
101.0
Kas 2023
102.0
102.7
99.1
Eki 2023
102.6
104.5
104.3
Eyl 2023
103.0
111.5
108.7
Ağu 2023
106.1
113.4
114.0
Tem 2023
117.0
106.0
110.1
Haz 2023
109.7
101.7
102.5
May 2023
102.3
102.7
103.7
Nis 2023
101.3
103.5
104.0
Mar 2023
104.2
104.9
103.4
Şub 2023
102.9
107.7
106.0
Oca 2023
107.1
104.2
109.0
Ara 2022
108.3
101.2
101.4
Kas 2022
100.2
105.2
102.2
Eki 2022
102.5
105.6
107.8
Eyl 2022
108.0
99.4
103.6
Ağu 2022
103.2
97.1
95.3
Tem 2022
95.7
102.4
98.4
Haz 2022
98.7
106.8
106.4
May 2022
106.4
107.2
108.6
Nis 2022
107.3
108.8
107.6
Mar 2022
107.2
112.1
105.7
Şub 2022
110.5
114.8
111.1
Oca 2022
113.8
112.7
115.2
Ara 2021
115.8
111.6
111.9
Kas 2021
109.5
111.6
111.6
Eki 2021
113.8
111.5
109.8
Eyl 2021
109.3
121.5
115.2
Ağu 2021
113.8
128.5
125.1
