Ekonomik Takvim
The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Güven Endeksi (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)
|Yüksek
|94.2
|100.7
|
97.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|93.5
|
94.2
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, ülke ekonomisinin istikrarındaki tüketici güveni seviyesini göstermektedir. Aylık 5000'den fazla hanehalkı anketinden elde edilen verilere dayanmaktadır ve ortalama bir tüketicinin nispi mali durumunu, satın alma gücünü ve güvenini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Anket, ikisi mevcut ekonomik şartlarla ilgili beş sorudan oluşurken, üç beklenti de beklentilerden oluşmaktadır. Anketin% 60'ı beklentilerle ilgili olduğundan, göstergenin önde gelen piyasa göstergesi olduğu düşünülmektedir. Göstergede artış tüketici harcamalarında artış olduğunu varsayar.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Güven Endeksi (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
