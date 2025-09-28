Ekonomik Takvim
ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat İstihdam Endeksi (ISM United States Manufacturing Employment)
|Orta
|N/D
|45.3
|
43.4
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ISM İmalat İstihdam Endeksi, PMI (Satınalama yöneticileri Endeksi) hesaplamasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, 18 ABD endüstrisini temsil eden şirketlerde satın alma ve tedarik yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Ankete katılanlar şirketlerinde istihdamın olumlu, olumsuz mu yoksa değişmediğini sormaktadır.
PMI hesaplamasında endeks ağırlığı% 20'dir.
50'nin üzerindeki değerler ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat İstihdam Endeksi (ISM United States Manufacturing Employment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
