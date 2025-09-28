TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat İstihdam Endeksi (ISM United States Manufacturing Employment)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Orta N/D 45.3
43.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ISM İmalat İstihdam Endeksi, PMI (Satınalama yöneticileri Endeksi) hesaplamasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, 18 ABD endüstrisini temsil eden şirketlerde satın alma ve tedarik yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Ankete katılanlar şirketlerinde istihdamın olumlu, olumsuz mu yoksa değişmediğini sormaktadır.

PMI hesaplamasında endeks ağırlığı% 20'dir.

50'nin üzerindeki değerler ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat İstihdam Endeksi (ISM United States Manufacturing Employment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
45.3
43.4
Tem 2025
43.4
45.9
45.0
Haz 2025
45.0
46.1
46.8
May 2025
46.8
46.4
46.5
Nis 2025
46.5
46.4
44.7
Mar 2025
44.7
46.5
47.6
Şub 2025
47.6
46.5
50.3
Oca 2025
50.3
46.5
45.4
Ara 2024
45.3
46.7
48.1
Kas 2024
48.1
51.0
44.4
Eki 2024
44.4
40.2
43.9
Eyl 2024
43.9
49.3
46.0
Ağu 2024
46.0
41.8
43.4
Tem 2024
43.4
46.6
49.3
Haz 2024
49.3
51.4
51.1
May 2024
51.1
46.5
48.6
Nis 2024
48.6
48.1
47.4
Mar 2024
47.4
50.3
45.9
Şub 2024
45.9
48.1
47.1
Oca 2024
47.1
49.8
47.5
Ara 2023
48.1
46.2
45.8
Kas 2023
45.8
48.9
46.8
Eki 2023
46.8
49.8
51.2
Eyl 2023
51.2
46.4
48.5
Ağu 2023
48.5
46.2
44.4
Tem 2023
44.4
49.7
48.1
Haz 2023
48.1
50.8
51.4
May 2023
51.4
48.5
50.2
Nis 2023
50.2
47.9
46.9
Mar 2023
46.9
49.8
49.1
Şub 2023
49.1
51.0
50.6
Oca 2023
50.6
49.9
50.8
Ara 2022
51.4
49.1
48.4
Kas 2022
48.4
49.3
50.0
Eki 2022
50.0
51.4
48.7
Eyl 2022
48.7
52.1
54.2
Ağu 2022
54.2
48.6
49.9
Tem 2022
49.9
48.4
47.3
Haz 2022
47.3
50.2
49.6
May 2022
49.6
53.6
50.9
Nis 2022
50.9
54.7
56.3
Mar 2022
56.3
53.7
52.9
Şub 2022
52.9
54.4
54.5
Oca 2022
54.5
53.8
53.9
Ara 2021
54.2
52.7
53.3
Kas 2021
53.3
51.1
52.0
Eki 2021
52.0
49.6
50.2
Eyl 2021
50.2
50.9
49.0
Ağu 2021
49.0
51.4
52.9
Tem 2021
52.9
50.3
49.9
