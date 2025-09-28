Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Yıllık), söz konusu aydaki yeni konut inşaatı projelerinin sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Veriler, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından ait olduğu ayın son günü yayınlanır.

Hacimler büyük ölçüde mevsime ve diğer faktörlere bağlı olduğundan inşaat verilerinin aylık olarak karşılaştırılması zordur. Örneğin, Japonya'da inşaat hacimleri yağışlı mevsimden sonra ve yaz aylarında artarken, soğuk bölgelerde sonbaharın sonlarında önemli ölçüde azalır. Bu nedenle, inşaat dinamikleri yıllık göstergelere en iyi şekilde yansır.

İnşaat başlamadan önce, şirket inşaatın başlayacağına dair bir bildirim gönderir. Gösterge bu bildirimlere dayalı olarak hesaplanır. Şirketler, inşaat sektöründeki diğer üretim faaliyetleri (örneğin, inşaat malzemeleri üretimi) ve istihdam üzerindeki etkinin değerlendirilmesini mümkün kılan inşaat alanını ve beklenen maliyetleri belirtir. Ek olarak, yeni konutlara olan talebin artışı, ev alıcılarının ihtiyaç duyacağı diğer ürünlere olan talebin de artmasına neden olabilir: yeni mobilyalar, ev aletleri vb. Genel olarak, yeni konut talebindeki artış, nüfusun refahında artışa işaret eder.

Bu nedenle, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

