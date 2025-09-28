TakvimBölümler

Brezilya Net Borç - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Merkez Bankası (Central Bank of Brazil)
Sektör:
Hükümet
Düşük 63.7% 63.2%
62.9%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
63.8%
63.7%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Kamu Sektörünün Net Borcu (DLSP), Brezilya Merkez Bankası ile birlikte finansal olmayan kamu sektörünün borcunu yansıtır. Finansal olmayan kamu sektörü, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler tarafından doğrudan yönetimi içerir. Aynı zamanda buna dolaylı yönetimler de dahildir: kamu sosyal güvenlik sistemi ve federasyonun, eyaletlerin ve belediyelerin finansal olmayan kamu iktisadi teşebbüsleri. Finansal olmayan kamu iktisadi teşebbüsleri listesi, hesaplanan kamu sektörünün net borcu olduğundan, Petrobras Group ve Eletrobras Group şirketlerini içermez. Kamu sektörünün net borcunun hesaplanmasına Merkez Bankası dahil edilir, çünkü sonuçları doğrudan Hazine ile ilgilidir.

Genel Brüt Hükümet Borcu (DBGG), federal hükümetin, eyalet hükümetlerinin ve belediye yönetimlerinin özel sektöre, kamu finansal sektörüne ve dünyanın geri kalanına olan borçlarını kapsar. Ayrıca Merkez Bankasının devlet tahvillerine ilişkin yaptığı işlemleri de içerir. DBGG, küresel sınıflandırma kurumlarının Brezilya'nın ödeme gücü durumunu değerlendirmek için kullandıkları ana referanslardan biridir.

Borç/GSYİH oranı, GSYİH'ya (GSYİH) oranla kamu borcunun, özellikle DLSP'nin hesaplanmasıdır. Bir ekonominin Borç/GSYİH oranı ne kadar düşükse, mal ve hizmet üretimi ve kârların borcu ödemeye yetecek kadar yüksek olma olasılığı o kadar fazla olur.

Pratikte, bir ekonominin kamu borcu ne kadar fazlaysa, ülkede temerrüt riski o kadar yüksek olur, bu nedenle gösterge değerinin beklenenden daha yüksek olması Brezilya para birimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya Net Borç - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
63.7%
63.2%
62.9%
Haz 2025
62.9%
62.6%
62.0%
May 2025
62.0%
62.2%
61.7%
Nis 2025
61.7%
61.7%
61.6%
Mar 2025
61.6%
61.0%
61.4%
Şub 2025
61.4%
62.2%
60.8%
Oca 2025
60.8%
62.0%
61.1%
Ara 2024
61.1%
61.6%
61.2%
Kas 2024
61.2%
62.8%
62.1%
Eki 2024
62.1%
62.8%
62.4%
Eyl 2024
62.4%
62.3%
62.0%
Ağu 2024
62.0%
62.1%
61.9%
Tem 2024
61.9%
63.0%
62.2%
Haz 2024
62.2%
62.6%
62.2%
May 2024
62.2%
61.9%
61.2%
Nis 2024
61.2%
61.4%
61.1%
Mar 2024
61.1%
60.8%
60.9%
Şub 2024
60.9%
60.4%
60.0%
Oca 2024
60.0%
60.2%
60.8%
Ara 2023
60.8%
60.2%
59.5%
Kas 2023
59.5%
60.7%
60.0%
Eki 2023
60.0%
60.0%
Eyl 2023
60.0%
59.9%
59.9%
Ağu 2023
59.9%
60.4%
59.6%
Tem 2023
59.6%
59.7%
59.1%
Haz 2023
59.1%
57.8%
57.8%
May 2023
57.8%
57.5%
57.2%
Nis 2023
57.2%
57.6%
57.2%
Mar 2023
57.2%
56.8%
56.6%
Şub 2023
56.6%
56.6%
56.6%
Oca 2023
56.6%
57.2%
57.5%
Ara 2022
57.5%
57.4%
57.0%
Kas 2022
57.0%
58.9%
58.3%
Eki 2022
58.3%
58.1%
58.3%
Eyl 2022
58.3%
57.6%
58.2%
Ağu 2022
58.2%
58.3%
57.8%
Haz 2022
57.8%
59.9%
58.8%
May 2022
58.8%
59.2%
57.9%
Nis 2022
57.9%
58.9%
58.2%
Mar 2022
58.2%
56.7%
57.1%
Şub 2022
57.1%
56.5%
56.6%
Oca 2022
56.6%
57.8%
57.3%
Ara 2021
57.3%
57.3%
57.0%
Kas 2021
57.0%
57.3%
57.6%
Eki 2021
57.6%
57.3%
58.5%
Eyl 2021
58.5%
58.2%
59.3%
Ağu 2021
59.3%
62.5%
60.3%
Tem 2021
60.3%
59.8%
60.9%
Haz 2021
60.9%
58.9%
59.7%
May 2021
59.7%
62.1%
60.5%
1234
