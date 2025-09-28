Kamu Sektörünün Net Borcu (DLSP), Brezilya Merkez Bankası ile birlikte finansal olmayan kamu sektörünün borcunu yansıtır. Finansal olmayan kamu sektörü, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler tarafından doğrudan yönetimi içerir. Aynı zamanda buna dolaylı yönetimler de dahildir: kamu sosyal güvenlik sistemi ve federasyonun, eyaletlerin ve belediyelerin finansal olmayan kamu iktisadi teşebbüsleri. Finansal olmayan kamu iktisadi teşebbüsleri listesi, hesaplanan kamu sektörünün net borcu olduğundan, Petrobras Group ve Eletrobras Group şirketlerini içermez. Kamu sektörünün net borcunun hesaplanmasına Merkez Bankası dahil edilir, çünkü sonuçları doğrudan Hazine ile ilgilidir.

Genel Brüt Hükümet Borcu (DBGG), federal hükümetin, eyalet hükümetlerinin ve belediye yönetimlerinin özel sektöre, kamu finansal sektörüne ve dünyanın geri kalanına olan borçlarını kapsar. Ayrıca Merkez Bankasının devlet tahvillerine ilişkin yaptığı işlemleri de içerir. DBGG, küresel sınıflandırma kurumlarının Brezilya'nın ödeme gücü durumunu değerlendirmek için kullandıkları ana referanslardan biridir.

Borç/GSYİH oranı, GSYİH'ya (GSYİH) oranla kamu borcunun, özellikle DLSP'nin hesaplanmasıdır. Bir ekonominin Borç/GSYİH oranı ne kadar düşükse, mal ve hizmet üretimi ve kârların borcu ödemeye yetecek kadar yüksek olma olasılığı o kadar fazla olur.

Pratikte, bir ekonominin kamu borcu ne kadar fazlaysa, ülkede temerrüt riski o kadar yüksek olur, bu nedenle gösterge değerinin beklenenden daha yüksek olması Brezilya para birimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

