Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Gelir (Aylık) (United States Personal Income m/m)
|Düşük
|0.4%
|-0.1%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.6%
|
0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kişisel Gelir m/m, bir önceki ayda tüketiciler tarafından alınan fon miktarındaki değişimi göstermektedir. Hesaplama, tüm kaynaklardan elde edilen gelirleri içerir: maaş, gayrimenkul, işletme veya finansal varlık sahipliği, devlet teşvikleri ve devletten yapılan ödemeler.
Gösterge, yakın gelecekte tüketici harcamalarını tahmin etmek ve enflasyonu değerlendirmek için kullanılır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Gelir (Aylık) (United States Personal Income m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
