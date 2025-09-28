Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), devlet istatistik kurumları tarafından hesaplanan Çin imalat PMI'ının alternatif bir göstergesidir. Hesaplama, 3000 Çinli imalat şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Anket, geçen bir ay içindeki şu iş koşulları hakkında 13 soru içerir: üretim hacmi, yeni sipariş sayısı, ihracat siparişi sayısı, yerine getirilmemiş sipariş sayısı, depolardaki nihai ürün stokları, satın almalar, ithalatlar, ödenen fiyatlar, alınan fiyatlar, çalışan sayısı, tedarikçi teslimatları ve önümüzdeki 6 ay için üretim ve iş aktivitesi beklentileri.

Anket katılımcıları, bu göstergelerin mutlak olarak ifadesinden ziyade göreceli olarak ifade etmeleri üzerine ankete tabi tutulur: “iyileşti”, “kötüleşti” veya “değişmedi”. Elde edilen verilere dayalı olarak yardımcı dağılmış endeksler derlenir. Bu endekslerin her biri, olumlu cevaplar artı nötr olan cevapların yarısı toplamının ilgili endekse verilen tüm cevaplara yüzdesi olarak hesaplanır. Bu göstergelerin tablosu ayrıntılı PMI raporunda sunulur. Ancak, imalat PMI hesaplaması bu 13 dağılmış alt endekse değil, beş endekse dayanır. Ağırlıkları, ekonomi üzerindeki etkilerinin derecesine göre belirlenir:

Yeni siparişler: %30;

Üretim hacmi: %25;

İstihdam: %20;

Tedarikçi teslimatları: %15;

Hammadde stokları: %10.

PMI, ülkenin ekonomik durumunun ve özellikle imalat sektörünün temel göstergelerinden biridir. Satın alma yöneticileri, çalışma alanları nedeniyle iş koşullarındaki değişiklikleri genellikle ilk fark eden kişilerdir, bu nedenle PMI, ülkenin imalat sektörünün öncü göstergesi olarak kabul edilebilir.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, imalat sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. İmalat PMI'ın artışı, Çin imalat sanayisinin gelişimine işaret eder. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler: