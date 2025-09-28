Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|Düşük
|0.3%
|0.3%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplaması şu mal ve hizmet kategorilerini içerir: giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli". Bu TÜFE türü, fiyatları aynı ay içinde büyük dalgalanma gösterebilen enerji ve işlenmemiş gıdaları içermez.
TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Ardından Eurostat, elde edilen verileri, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirir. TÜFE (Aylık), mevsimsellik olarak ayarlama yapılmamış orijinal fiyatların örneklemine dayalı olarak hesaplanır.
TÜFE, enflasyonu değerlendirmek adına kilit bir göstergedir ve bankalar tarafından gelecekteki faiz oranı kararları ve diğer para politikası tedbirleri için bir ölçüt olarak kullanılır. TÜFE, Avrupa Merkez Bankasının hedef enflasyon seviyesinde tutulduğu sürece, endeksin euro fiyatları üzerindeki etkisi genellikle önemli değildir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
