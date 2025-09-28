Ekonomik Takvim
Avrupa Merkez Bankası (ECB) M3 Para Arzı (Yıllık) (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)
|Düşük
|2.9%
|3.2%
|
3.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.9%
|
2.9%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Para arzı, ekonominin en önemli göstergelerinden biridir. Tek tip bir tanım olmamasına rağmen, para arzı her zaman mevcudiyet durumuna göre sınıflandırılır ve bir sonraki üst kategori tüm alt kategorileri içerir. ECB, M0'ı dolaşımdaki paralar, yani dolaşımdaki madeni paralar ve banknotlar, M1'i M0 artı vadesiz hesaplardaki fonlar (talep üzerine ödenebilir), M2'yi M1 artı vadesi iki yıla kadar olan vadeli mevduatlar ve en fazla 3 aylık ihbarla ödenebilen tasarruf mevduatları ve son olarak M3'ü M2 artı para piyasası fonlarındaki veya menkul kıymetlerdeki hisseler ve vadesi 2 yıla kadar olan repo sözleşmeleri ve borçlanma senetleri olarak tanımlar. Bu farklı parasal büyüklüklerden M3, en istikrarlı olduğu için en önemlisidir. Örneğin, yalnızca tasarruf mevduatlarının faiz oranı değişirse, M1 ve M2 yeniden düzenlenir, ancak M3 sabit kalır.
Genel olarak, M3 para arzının artışı ile enflasyon, ekonomik büyüme ve gelirin artışı arasında pozitif bir ilişki olduğu varsayılır. Bu, yetersiz M3 para arzının diğer üç ekonomik değişken üzerinde olumsuz etkileri olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak gelir ve enflasyon da artacağından, M3'teki artışın para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olmalıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Merkez Bankası (ECB) M3 Para Arzı (Yıllık) (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
