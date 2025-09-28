İsveç İmalat Güven Endeksi, ülkenin imalat şirketlerinin mevcut ekonomik duruma ilişkin iyimserliğini yansıtır. Online bir anket aracılığıyla yapılan ortak bir iş trendi anketinin parçası olarak aylık olarak hesaplanır. İmalat şirketleri mevcut durumu siparişler, ürün stokları, beklenen üretim hacimleri ve istihdam açısından değerlendirirler.

İmalat Güven Endeksi, iş ortamını ve ülke ekonomisinin genel durumunu karakterize eden temel göstergelerden biridir. 100'ün üzerinde bir değer, İsveç'in iş ortamında iş koşullarının geliştiğini ve olumlu görüşün arttığını gösterir. Bu SEK için olumlu olarak görülebilir.

