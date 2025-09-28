TakvimBölümler

İsveç İmalat Güveni (Sweden Manufacturing Confidence)

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektör:
İş
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İsveç İmalat Güven Endeksi, ülkenin imalat şirketlerinin mevcut ekonomik duruma ilişkin iyimserliğini yansıtır. Online bir anket aracılığıyla yapılan ortak bir iş trendi anketinin parçası olarak aylık olarak hesaplanır. İmalat şirketleri mevcut durumu siparişler, ürün stokları, beklenen üretim hacimleri ve istihdam açısından değerlendirirler.

İmalat Güven Endeksi, iş ortamını ve ülke ekonomisinin genel durumunu karakterize eden temel göstergelerden biridir. 100'ün üzerinde bir değer, İsveç'in iş ortamında iş koşullarının geliştiğini ve olumlu görüşün arttığını gösterir. Bu SEK için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İsveç İmalat Güveni (Sweden Manufacturing Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
N/D
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
100.2
99.3
Haz 2025
99.3
99.4
100.1
May 2025
100.1
98.2
100.2
Nis 2025
99.6
96.9
96.7
Mar 2025
96.4
96.3
95.6
Şub 2025
95.6
95.1
94.8
Oca 2025
94.8
93.5
96.5
Ara 2024
96.5
92.4
96.3
Kas 2024
95.8
93.3
91.6
Eki 2024
91.8
96.6
93.7
Eyl 2024
94.2
98.3
96.6
Ağu 2024
97.1
98.6
97.0
Tem 2024
97.0
99.0
99.2
Haz 2024
99.2
98.8
98.6
May 2024
98.5
98.5
100.6
Nis 2024
100.5
97.7
98.6
Mar 2024
98.7
95.7
98.4
Şub 2024
98.4
96.1
99.2
Oca 2024
99.3
100.0
95.1
Ara 2023
95.1
100.3
99.1
Kas 2023
99.1
100.9
99.6
Eki 2023
99.5
97.3
100.4
Eyl 2023
100.1
93.7
96.9
Ağu 2023
96.6
97.5
97.5
Tem 2023
97.1
102.0
101.9
Haz 2023
102.3
102.2
102.4
May 2023
102.9
102.5
101.2
Nis 2023
101.6
102.8
103.3
Mar 2023
103.4
100.8
102.1
Şub 2023
102.2
101.7
100.4
Oca 2023
99.5
104.1
103.7
Ara 2022
104.1
104.6
104.5
Kas 2022
104.2
107.5
104.8
Eki 2022
105.1
113.3
109.6
Eyl 2022
110.0
118.1
115.7
Ağu 2022
116.4
120.2
119.4
Tem 2022
119.4
123.3
120.6
Haz 2022
120.6
123.8
125.0
May 2022
125.5
123.5
121.3
Nis 2022
121.4
125.0
124.7
Mar 2022
125.0
123.1
124.3
Şub 2022
124.3
124.6
121.4
Oca 2022
121.3
127.4
126.4
Ara 2021
127.3
127.9
126.3
Kas 2021
126.6
128.0
128.4
Eki 2021
128.5
128.3
126.1
Eyl 2021
126.6
129.7
128.5
Ağu 2021
129.2
127.7
128.6
123
