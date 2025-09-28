Japonya İş Olanakları / İş Başvuruları Oranı, Japonya'nın işgücü piyasasındaki arz ve talep dengesini yansıtır. Veriler aylık olarak yayınlanır. Gösterge, ülkedeki işgücü piyasasının ve ekonomik gelişmenin kapsamlı değerlendirmesinde kullanılır.

Oran, iş olanağı sayısının iş arayan sayısına oranını temsil eder ve istihdamın ve ekonominin sağlığını karakterize eder. İşgücü piyasasındaki arz ve talep durumunun temsili göstergesidir. Göstergenin hesaplanmasına ilişkin verilerin, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla işe alma ve iş arama ile sınırlı olduğu ve yeni mezunların kapsam dışı tutulduğu unutulmamalıdır.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Japonya'da, birçok şirketin yeni mezunları tercih etmesi nedeniyle, mezunların işe alınması ve kariyer ortası çalışanların işe alınması arasında açık bir fark vardır. Bunun nedeni, Japon şirketlerinde uzun süredir "yaşam boyu istihdam" denilen kavramın benimsenmesi ve genç mezunların kurum kültürüne entegre olmalarının daha kolay olmasıdır.

Japonya'da işgücü sıkıntısı olduğuna inanılmaktadır, ancak ücretler artmamaktadır. Fazla mesai söz konusu olduğunda, fazla mesai ücreti Japonya'da genellikle adil bir şekilde ödenmez, ancak bu duruma rağmen Japonlar greve gitmemektedir veya iş değiştirmemektedir. Bunun nedeni, sık sık iş değiştirmenin kötü olduğuna dair olan yaygın inançtır.

Son değerler: