Japonya İş Olanakları / İş Başvuruları Oranı (Japan Jobs to Applicants Ratio)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Sektör:
İş Gücü
Düşük 1.22 1.21
1.22
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
1.20
1.22
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Japonya İş Olanakları / İş Başvuruları Oranı, Japonya'nın işgücü piyasasındaki arz ve talep dengesini yansıtır. Veriler aylık olarak yayınlanır. Gösterge, ülkedeki işgücü piyasasının ve ekonomik gelişmenin kapsamlı değerlendirmesinde kullanılır.

Oran, iş olanağı sayısının iş arayan sayısına oranını temsil eder ve istihdamın ve ekonominin sağlığını karakterize eder. İşgücü piyasasındaki arz ve talep durumunun temsili göstergesidir. Göstergenin hesaplanmasına ilişkin verilerin, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla işe alma ve iş arama ile sınırlı olduğu ve yeni mezunların kapsam dışı tutulduğu unutulmamalıdır.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Japonya'da, birçok şirketin yeni mezunları tercih etmesi nedeniyle, mezunların işe alınması ve kariyer ortası çalışanların işe alınması arasında açık bir fark vardır. Bunun nedeni, Japon şirketlerinde uzun süredir "yaşam boyu istihdam" denilen kavramın benimsenmesi ve genç mezunların kurum kültürüne entegre olmalarının daha kolay olmasıdır.

Japonya'da işgücü sıkıntısı olduğuna inanılmaktadır, ancak ücretler artmamaktadır. Fazla mesai söz konusu olduğunda, fazla mesai ücreti Japonya'da genellikle adil bir şekilde ödenmez, ancak bu duruma rağmen Japonlar greve gitmemektedir veya iş değiştirmemektedir. Bunun nedeni, sık sık iş değiştirmenin kötü olduğuna dair olan yaygın inançtır.

"Japonya İş Olanakları / İş Başvuruları Oranı (Japan Jobs to Applicants Ratio)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
1.22
1.21
1.22
Haz 2025
1.22
1.24
1.24
May 2025
1.24
1.26
1.26
Nis 2025
1.26
1.25
1.26
Mar 2025
1.26
1.25
1.24
Şub 2025
1.24
1.23
1.26
Oca 2025
1.26
1.24
1.25
Ara 2024
1.25
1.23
1.25
Kas 2024
1.25
1.23
1.25
Eki 2024
1.25
1.22
1.24
Eyl 2024
1.24
1.21
1.23
Ağu 2024
1.23
1.23
1.24
Tem 2024
1.24
1.23
1.23
Haz 2024
1.23
1.24
1.24
May 2024
1.24
1.26
1.26
Nis 2024
1.26
1.26
1.28
Mar 2024
1.28
1.25
1.26
Şub 2024
1.26
1.27
1.27
Oca 2024
1.27
1.25
1.27
Ara 2023
1.27
1.29
1.28
Kas 2023
1.28
1.30
1.30
Eki 2023
1.30
1.30
1.29
Eyl 2023
1.29
1.31
1.29
Ağu 2023
1.29
1.32
1.29
Tem 2023
1.29
1.33
1.30
Haz 2023
1.30
1.34
1.31
May 2023
1.31
1.35
1.32
Nis 2023
1.32
1.35
1.32
Mar 2023
1.32
1.36
1.34
Şub 2023
1.34
1.36
1.35
Oca 2023
1.35
1.36
1.35
Ara 2022
1.35
1.34
1.35
Kas 2022
1.35
1.33
1.35
Eki 2022
1.35
1.30
1.34
Eyl 2022
1.34
1.28
1.32
Ağu 2022
1.32
1.26
1.29
Tem 2022
1.29
1.24
1.27
Haz 2022
1.27
1.23
1.24
May 2022
1.24
1.22
1.23
Nis 2022
1.23
1.20
1.22
Mar 2022
1.22
1.18
1.21
Şub 2022
1.21
1.17
1.20
Oca 2022
1.20
1.16
1.16
Ara 2021
1.16
1.16
1.15
Kas 2021
1.15
1.15
1.15
Eki 2021
1.15
1.14
1.16
Eyl 2021
1.16
1.13
1.14
Ağu 2021
1.14
1.12
1.15
Tem 2021
1.15
1.11
1.13
Haz 2021
1.13
1.10
1.09
1234
