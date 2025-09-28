Ekonomik Takvim
Hong Kong İhracat Hacmi (Yıllık) (Hong Kong Exports y/y)
|Düşük
|14.5%
|12.8%
|
14.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|16.1%
|
14.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İhracatlar (Yıllık) göstergesi, söz konusu aydaki Hong Kong'dan ihraç edilen ve tekrar ihraç edilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Hong Kong'un dış ticaret faaliyetinin ve Hong Kong üreticilerin mallarına ülke dışarısında olan talebin değerlendirilmesinde ihracatla ilgili bilgiler kullanılmaktadır. Göstergede artış Hong Kong doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hong Kong İhracat Hacmi (Yıllık) (Hong Kong Exports y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
