TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Fransa Toplam İş Arayan Kişi Sayısı (France Jobseekers Total)

Ülke:
Fransa
EUR, Euro
Kaynak:
Çalışma Bakanlığı (Ministry of Labour)
Sektör:
İş Gücü
Orta 3033.5 K
2980.6 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Toplam İş Arayan Kişi, Ulusal İstihdam Bürosu'na (Pôle emploi) kayıtlı toplam işsiz Fransız vatandaş sayısını yansıtır. İşsizlik verileri ayın sonunda yayınlanmaktadır. Göstergede artışa genellikle, nüfusun satın alma gücünde bir düşüş eşlik etmektedir, bu durum da euro fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Fransa Toplam İş Arayan Kişi Sayısı (France Jobseekers Total)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
3033.5 K
2980.6 K
Haz 2025
N/D
3078.0 K
3002.2 K
May 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
Nis 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
Mar 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
Şub 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
Oca 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
Ara 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
Kas 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
Eki 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
Eyl 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
Ağu 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
Tem 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
Haz 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
May 2024
2816.3 K
2775.4 K
Nis 2024
2775.4 K
2812.2 K
Mar 2024
2812.2 K
2820.6 K
Şub 2024
2811.9 K
2827.7 K
Oca 2024
2827.7 K
2825.2 K
Ara 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
Kas 2023
2826.6 K
2821.4 K
Eki 2023
2821.4 K
2812.2 K
Eyl 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
Ağu 2023
2827.6 K
2816.6 K
Tem 2023
2816.6 K
2792.8 K
Haz 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
May 2023
2806.0 K
2799.8 K
Nis 2023
2799.8 K
2789.0 K
Mar 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
Şub 2023
2781.0 K
2809.0 K
Oca 2023
2809.0 K
2816.6 K
Ara 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
Eyl 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
Ağu 2022
2966.0 K
2967.0 K
Tem 2022
2967.0 K
2946.5 K
Haz 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
May 2022
2933.0 K
2955.0 K
Nis 2022
2955.0 K
2940.0 K
Mar 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
Şub 2022
2967.3 K
2977.1 K
Oca 2022
2977.1 K
3075.0 K
Ara 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
Kas 2021
3087.8 K
3253.7 K
Eyl 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
Haz 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
May 2021
3490.1 K
3623.8 K
Nis 2021
3623.8 K
3557.9 K
Mar 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
Şub 2021
3576.6 K
3553.7 K
Oca 2021
3553.7 K
3593.2 K
3586.8 K
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod