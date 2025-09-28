TakvimBölümler

Baker Hughes Amerika Birleşik Devletleri Petrol Sondaj Platformu Sayısı (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Fırıncı Hughes (Baker Hughes)
Sektör:
İş
Orta 424
418
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
424
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Baker Hughes US Oil Rig Count, Kuzey Amerika'da haftalık olarak faaliyet gösteren aktif petrol kulesi sayısını gösteriyor.

Gösterge petrol ve gaz endüstrisindeki faaliyeti değerlendirir. Enerji sektöründeki tahmini arz/talep değerleri ve hem yerel hem de küresel ölçekte petrol fiyatları seviyesi buna dayanmaktadır.

Petrol ve rafineri ürün fiyatları için daha az sayıda aktif petrol kulesi uygundur.

Son değerler:

açıklanan veri

"Baker Hughes Amerika Birleşik Devletleri Petrol Sondaj Platformu Sayısı (Baker Hughes United States Oil Rig Count)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
26 Eyl 2025
424
418
19 Eyl 2025
418
416
12 Eyl 2025
416
414
5 Eyl 2025
414
412
29 Ağu 2025
412
411
22 Ağu 2025
411
412
15 Ağu 2025
412
411
8 Ağu 2025
411
410
1 Ağu 2025
410
415
25 Tem 2025
415
422
18 Tem 2025
422
424
11 Tem 2025
424
425
3 Tem 2025
425
432
27 Haz 2025
432
438
20 Haz 2025
438
439
13 Haz 2025
439
442
6 Haz 2025
442
461
30 May 2025
461
465
23 May 2025
465
473
16 May 2025
473
474
9 May 2025
474
479
2 May 2025
479
483
25 Nis 2025
483
481
17 Nis 2025
481
480
11 Nis 2025
480
489
4 Nis 2025
489
484
28 Mar 2025
484
486
21 Mar 2025
486
487
14 Mar 2025
487
486
7 Mar 2025
486
486
28 Şub 2025
486
488
21 Şub 2025
488
481
14 Şub 2025
481
480
7 Şub 2025
480
479
31 Oca 2025
479
472
24 Oca 2025
472
478
17 Oca 2025
478
480
10 Oca 2025
480
482
3 Oca 2025
482
483
27 Ara 2024
483
483
20 Ara 2024
483
482
13 Ara 2024
482
482
6 Ara 2024
482
477
27 Kas 2024
477
479
22 Kas 2024
479
478
15 Kas 2024
478
479
8 Kas 2024
479
479
1 Kas 2024
479
480
25 Eki 2024
480
482
18 Eki 2024
482
481
12345678...11
