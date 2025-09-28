Ekonomik Takvim
Baker Hughes Amerika Birleşik Devletleri Petrol Sondaj Platformu Sayısı (Baker Hughes United States Oil Rig Count)
|Orta
|424
|
418
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
424
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Baker Hughes US Oil Rig Count, Kuzey Amerika'da haftalık olarak faaliyet gösteren aktif petrol kulesi sayısını gösteriyor.
Gösterge petrol ve gaz endüstrisindeki faaliyeti değerlendirir. Enerji sektöründeki tahmini arz/talep değerleri ve hem yerel hem de küresel ölçekte petrol fiyatları seviyesi buna dayanmaktadır.
Petrol ve rafineri ürün fiyatları için daha az sayıda aktif petrol kulesi uygundur.
Son değerler:
açıklanan veri
"Baker Hughes Amerika Birleşik Devletleri Petrol Sondaj Platformu Sayısı (Baker Hughes United States Oil Rig Count)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
