Baker Hughes US Oil Rig Count, Kuzey Amerika'da haftalık olarak faaliyet gösteren aktif petrol kulesi sayısını gösteriyor.

Gösterge petrol ve gaz endüstrisindeki faaliyeti değerlendirir. Enerji sektöründeki tahmini arz/talep değerleri ve hem yerel hem de küresel ölçekte petrol fiyatları seviyesi buna dayanmaktadır.

Petrol ve rafineri ürün fiyatları için daha az sayıda aktif petrol kulesi uygundur.

