Ekonomik Takvim
İsveç'in Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 06:00, SEK, Mal Ticareti Dengesi, Açıklanan: Kr-8.9 B, Beklenti: Kr5.9 B, Önceki: Kr3.6 B
2025.09.29 07:30, SEK, Riksbank Para Politikası Toplantısı Tutanakları
2025.09.30 06:00, SEK, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.3%
2025.09.30 06:00, SEK, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 2.9%
2025.10.01 06:30, SEK, Silf/Swedbank İmalat PMI, Beklenti: 55.1, Önceki: 55.3
2025.10.03 06:30, SEK, Silf/Swedbank Hizmet PMI, Beklenti: 51.0, Önceki: 53.4
2025.10.03 06:30, SEK, Silf/Swedbank Bileşik PMI, Önceki: 53.9
Ekonomik göstergeler
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|1.4%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.5%
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Kayıtlı İşsizlik Oranı
|7.0%
|Ağu 2025
|7.1%
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|8.4%
|Ağu 2025
|8.0%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CPIF (Aylık)
|-0.2%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|CPIF (Yıllık)
|3.2%
|Ağu 2025
|3.0%
|Aylık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
|-0.3%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
|3.4%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|-0.4%
|Ağu 2025
|0.2%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|1.1%
|Ağu 2025
|0.8%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|0.5%
|Ağu 2025
|1.1%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|-0.7%
|Ağu 2025
|-0.6%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Finansal Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık)
|2.8%
|Ağu 2025
|2.7%
|Aylık
|Hanehalkı Kredileri (Yıllık)
|2.7%
|Ağu 2025
|2.6%
|Aylık
|M3 Para Arzı (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|4.4%
|Aylık
|Riksbank Faiz Oranı Kararı
|1.75%
|2.00%
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|Kr84.5 B
|2 Q 2025
|Kr125.4 B
|Çeyreklik
|Mal Ticareti Dengesi
|Kr-8.9 B
|Ağu 2025
|Kr3.6 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ekonomik Eğilim Göstergesi
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|Kapasite Kullanımı (Çeyreklik)
|0.4%
|2 Q 2025
|0.6%
|Çeyreklik
|Sanayi Stokları (Çeyreklik)
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|Çeyreklik
|Sanayi Stokları Değişimi
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|Çeyreklik
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|-4.7%
|Tem 2025
|5.2%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|3.8%
|Tem 2025
|14.0%
|Aylık
|Silf/Swedbank Bileşik PMI
|53.9
|Ağu 2025
|50.3
|Aylık
|Silf/Swedbank Hizmet PMI
|53.4
|Ağu 2025
|48.8
|Aylık
|Silf/Swedbank İmalat PMI
|55.3
|Ağu 2025
|54.4
|Aylık
|Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık)
|0.9%
|Tem 2025
|-2.4%
|Aylık
|Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık)
|-1.4%
|Tem 2025
|0.9%
|Aylık
|Özel Sektör Üretimi (Aylık)
|-1.7%
|Tem 2025
|2.7%
|Aylık
|Özel Sektör Üretimi (Yıllık)
|3.8%
|Tem 2025
|5.5%
|Aylık
|İmalat Güveni
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|İş Güveni
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|İşletme Stokları (Çeyreklik)
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|Çeyreklik
|İşletme Stokları Değişimi
|Kr1.964 B
|2 Q 2025
|Kr6.677 B
|Çeyreklik
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Enflasyon Beklentileri
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|Hanehalkı Tüketimi (Aylık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.6%
|Aylık
|Hanehalkı Tüketimi (Yıllık)
|2.4%
|Tem 2025
|2.6%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|0.3%
|Tem 2025
|2.6%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|2.9%
|Tem 2025
|2.6%
|Aylık
|Tüketici Güveni
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık