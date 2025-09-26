TakvimBölümler

İsveç'in Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 8.4% Ağu 2025 8.0% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.1% Ağu 2025 0.8% Aylık
Riksbank Faiz Oranı Kararı 1.75% 2.00%
Mal Ticareti Dengesi Kr​-8.9 B Ağu 2025 Kr​3.6 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 06:00, SEK, Mal Ticareti Dengesi, Açıklanan: Kr​-8.9 B, Beklenti: Kr​5.9 B, Önceki: Kr​3.6 B
2025.09.29 07:30, SEK, Riksbank Para Politikası Toplantısı Tutanakları
2025.09.30 06:00, SEK, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.3%
2025.09.30 06:00, SEK, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 1.2%, Önceki: 2.9%
2025.10.01 06:30, SEK, Silf/Swedbank İmalat PMI, Beklenti: 55.1, Önceki: 55.3
2025.10.03 06:30, SEK, Silf/Swedbank Hizmet PMI, Beklenti: 51.0, Önceki: 53.4
2025.10.03 06:30, SEK, Silf/Swedbank Bileşik PMI, Önceki: 53.9

Ekonomik göstergeler

GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 1.4% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Kayıtlı İşsizlik Oranı 7.0% Ağu 2025 7.1% Aylık
İşsizlik Oranı 8.4% Ağu 2025 8.0% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CPIF (Aylık) -0.2% Ağu 2025 0.3% Aylık
CPIF (Yıllık) 3.2% Ağu 2025 3.0% Aylık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) -0.3% Ağu 2025 0.3% Aylık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) 3.4% Ağu 2025 3.1% Aylık
TÜFE (Aylık) -0.4% Ağu 2025 0.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) 1.1% Ağu 2025 0.8% Aylık
ÜFE (Aylık) 0.5% Ağu 2025 1.1% Aylık
ÜFE (Yıllık) -0.7% Ağu 2025 -0.6% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Finansal Olmayan Şirketlere Verilen Krediler (Yıllık) 2.8% Ağu 2025 2.7% Aylık
Hanehalkı Kredileri (Yıllık) 2.7% Ağu 2025 2.6% Aylık
M3 Para Arzı (Yıllık) N/D Ağu 2025 4.4% Aylık
Riksbank Faiz Oranı Kararı 1.75% 2.00%
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap Kr​84.5 B 2 Q 2025 Kr​125.4 B Çeyreklik
Mal Ticareti Dengesi Kr​-8.9 B Ağu 2025 Kr​3.6 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ekonomik Eğilim Göstergesi N/D Eyl 2025 Aylık
Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) 0.4% 2 Q 2025 0.6% Çeyreklik
Sanayi Stokları (Çeyreklik) 0.6% 1 Q 2021 -2.2% Çeyreklik
Sanayi Stokları Değişimi Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B Çeyreklik
Sanayi Üretimi (Aylık) -4.7% Tem 2025 5.2% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 3.8% Tem 2025 14.0% Aylık
Silf/Swedbank Bileşik PMI 53.9 Ağu 2025 50.3 Aylık
Silf/Swedbank Hizmet PMI 53.4 Ağu 2025 48.8 Aylık
Silf/Swedbank İmalat PMI 55.3 Ağu 2025 54.4 Aylık
Yeni Sanayi Siparişleri (Aylık) 0.9% Tem 2025 -2.4% Aylık
Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık) -1.4% Tem 2025 0.9% Aylık
Özel Sektör Üretimi (Aylık) -1.7% Tem 2025 2.7% Aylık
Özel Sektör Üretimi (Yıllık) 3.8% Tem 2025 5.5% Aylık
İmalat Güveni N/D Eyl 2025 Aylık
İş Güveni N/D Eyl 2025 Aylık
İşletme Stokları (Çeyreklik) 0.7% 1 Q 2024 -1.5% Çeyreklik
İşletme Stokları Değişimi Kr​1.964 B 2 Q 2025 Kr​6.677 B Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Enflasyon Beklentileri N/D Eyl 2025 Aylık
Hanehalkı Tüketimi (Aylık) 0.2% Tem 2025 0.6% Aylık
Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) 2.4% Tem 2025 2.6% Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) 0.3% Tem 2025 2.6% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 2.9% Tem 2025 2.6% Aylık
Tüketici Güveni N/D Eyl 2025 Aylık