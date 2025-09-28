Japonya Merkez Bankası bir hükümet yönetim organı olmamasına rağmen, para politikası idari bir kategori olarak kabul edilir ve Bağımsız Yönetim Kurulu hükümlerine göre yürütülür. Uzun vadeli fiyat istikrarı makroekonomik öneme sahiptir, ancak siyasi sektör kısa vadeli bir yaklaşımı tercih eder; bu, uzun vadeli kamu yararına bağlı olmayan sonuçların elde edilmesine neden olur.

BoJ Para Tabanı (Yıllık), söz konusu aydaki dolaşımdaki (madeni paralar ve banknotlar dahil) ve kredi kuruluşlarının hesapları da dahil olmak üzere tüm banka hesaplarındaki toplam JPY miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Para tabanı para arzı yaratmak için kullanılır. Endeks, dolaşımdaki ve bankalarda hesaplarda bulunan toplam JPY miktarındaki değişimleri gösterir. Ülkedeki enflasyonu tanımlar: para arzı arttıkça ek harcamalar oluşur ve bu da enflasyona yol açar. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Japonya Merkez Bankası, Japon yeni arzını hızla artırdı, ancak bu, enflasyonla sonuçlanmadı. Birçok Japon para biriktirme eğilimindedir ve özellikle yaşlılar “Tansu Yokin” olarak adlandırılan nakit biriktirmeyi tercih ederler. Diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Japonya daha nakit temelli bir ülkedir, bununla birlikte, son yıllarda hükümet nakit dışı ödemeleri desteklemektedir.

