CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Japonya
JPY, Japon yeni
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Orta 79.5 K
61.4 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
79.5 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC) JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, ticari olmayan (spekülatif) yatırımcılar tarafından açılan ve piyasada mevcut olan alım ve satım JPY vadeli pozisyonlarının toplam hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsaları) içerir. Dolayısıyla gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Japon yeni alış pozisyonlarının net hacmidir.

Ticari olmayan yatırımcılar, vadeli işlemler veya opsiyon piyasasında riskten korunma amaçlı OLMAYAN pozisyonlar açarlar. Bu grup sadece spekülatif işlemleri içerir. Aynı yatırımcı, bazı varlıklarla yapılan işlemlerde ticari, bazılarında ise ticari olmayan olarak tanımlanabilir. Bu sınıflandırma CFTC raporlarına yansıtılır.

CFTC, yatırımcıların ve analistlerin piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak için yatırımcıların net pozisyonları ve taahhütleri hakkında rapor yayınlar. Bu raporlar, FCM brokerları, mutabakat şirketleri ve döviz borsaları tarafından sağlanan pozisyonlara ilişkin veriler temelinde derlenir. CFTC'nin analiz departmanı yalnızca veri sağlar, ancak pozisyon oranlarının neden oluştuğuna dair açıklama sağlamaz.

Rapor, piyasa görüşünü analiz etmek için bir gösterge işlevi görür ve birçok spekülatif yatırımcı, ticaret kararları alırken bu verileri kullanır.

Veriler, ABD hafta sonu öncesinde her Cuma saat 15:30 ET'de yayınlanır. Yatırımcıların önceki Salı günkü taahhütlerini yansıtır.

Spekülatif yen alış pozisyonlarının miktarındaki artış, yen piyasa aktivitesindeki artışın dolaylı bir göstergesidir. Ancak, küresel ölçeğe kıyasla temsil edilen az miktarda veri nedeniyle fiyatı doğrudan etkilemez.

"CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
79.5 K
61.4 K
16 Eyl 2025
61.4 K
91.6 K
9 Eyl 2025
91.6 K
73.3 K
2 Eyl 2025
73.3 K
84.5 K
26 Ağu 2025
84.5 K
77.6 K
19 Ağu 2025
77.6 K
74.2 K
12 Ağu 2025
74.2 K
82.0 K
5 Ağu 2025
82.0 K
89.2 K
29 Tem 2025
89.2 K
106.6 K
22 Tem 2025
106.6 K
103.6 K
15 Tem 2025
103.6 K
116.2 K
8 Tem 2025
116.2 K
127.3 K
1 Tem 2025
127.3 K
132.3 K
24 Haz 2025
132.3 K
130.9 K
17 Haz 2025
130.9 K
144.6 K
10 Haz 2025
144.6 K
151.1 K
3 Haz 2025
151.1 K
164.0 K
27 May 2025
164.0 K
167.3 K
20 May 2025
167.3 K
172.3 K
13 May 2025
172.3 K
176.9 K
6 May 2025
176.9 K
179.2 K
29 Nis 2025
179.2 K
177.8 K
22 Nis 2025
177.8 K
171.9 K
15 Nis 2025
171.9 K
147.1 K
8 Nis 2025
147.1 K
121.8 K
1 Nis 2025
121.8 K
125.4 K
25 Mar 2025
125.4 K
123.0 K
18 Mar 2025
123.0 K
133.9 K
11 Mar 2025
133.9 K
133.7 K
4 Mar 2025
133.7 K
96.0 K
25 Şub 2025
96.0 K
60.6 K
18 Şub 2025
60.6 K
54.6 K
11 Şub 2025
54.6 K
18.8 K
4 Şub 2025
18.8 K
-1.0 K
28 Oca 2025
-1.0 K
-14.7 K
21 Oca 2025
-14.7 K
-29.4 K
14 Oca 2025
-29.4 K
-20.2 K
7 Oca 2025
-20.2 K
2.3 K
24 Ara 2024
2.3 K
6.0 K
17 Ara 2024
6.0 K
25.8 K
10 Ara 2024
25.8 K
2.3 K
3 Ara 2024
2.3 K
-22.6 K
26 Kas 2024
-22.6 K
-46.9 K
19 Kas 2024
-46.9 K
-64.9 K
12 Kas 2024
-64.9 K
-44.2 K
5 Kas 2024
-44.2 K
-24.8 K
29 Eki 2024
-24.8 K
12.8 K
22 Eki 2024
12.8 K
34.1 K
15 Eki 2024
34.1 K
36.5 K
8 Eki 2024
36.5 K
56.8 K
