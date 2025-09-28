TakvimBölümler

Hindistan Merkez Bankası M3 Para Arzı (Yıllık) (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Hindistan Merkez Bankası (Reserve Bank of India)
Sektör:
Para
Düşük 9.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
9.5%
9.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
RBI M3 Para Arzı (Yıllık), söz konusu aydaki Hindistan ekonomisinde dolaşan toplam para arzının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini yansıtır. Ülke ekonomisindeki finansmanın doğrudan bir yansımasıdır.

M3 Para Arzı, dolaşımdaki banknot ve madeni paraları, takas ve mevcut banka hesaplarındaki fonları, vadesiz ve tasarruf mevduatlarını, kurumsal para piyasası fonlarını, repo sözleşmelerini ve borçlanma senetlerini içerir. Farklı parasal büyüklükler arasında en istikrarlı olanı M3'tür. Örneğin, yalnızca tasarruf mevduatlarının faiz oranı değişirse, M1 ve M2 yeniden düzenlenir, ancak M3 sabit kalır.

Genel olarak, M3 para arzının artışı ile enflasyon, ekonomik büyüme ve gelirin artışı arasında pozitif bir ilişki olduğu varsayılır. Bu, yetersiz M3 para arzının diğer üç ekonomik değişken üzerinde olumsuz etkileri olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak gelir ve enflasyon da artacağından, M3'teki artışın para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olmalıdır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Merkez Bankası M3 Para Arzı (Yıllık) (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
5 Eyl 2025
9.5%
22 Ağu 2025
N/D
8 Ağu 2025
N/D
25 Tem 2025
N/D
9.5%
9.5%
11 Tem 2025
9.5%
27 Haz 2025
N/D
9.6%
9.8%
13 Haz 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 May 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 May 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 May 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 Nis 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 Nis 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 Mar 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 Mar 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 Şub 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 Şub 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 Oca 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 Oca 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 Ara 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 Ara 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 Kas 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 Kas 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 Kas 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 Eki 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 Eki 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 Eyl 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 Eyl 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 Ağu 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 Ağu 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 Tem 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 Tem 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 Haz 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 Haz 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 May 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 May 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 May 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 Nis 2024
10.9%
11.4%
5 Nis 2024
11.4%
11.2%
22 Mar 2024
11.2%
11.3%
8 Mar 2024
11.3%
10.9%
23 Şub 2024
10.9%
11.3%
9 Şub 2024
11.3%
11.0%
26 Oca 2024
11.0%
10.8%
12 Oca 2024
10.8%
10.9%
29 Ara 2023
10.9%
11.6%
15 Ara 2023
11.6%
11.2%
1 Ara 2023
11.2%
11.2%
17 Kas 2023
11.2%
11.0%
3 Kas 2023
11.0%
10.8%
20 Eki 2023
10.8%
11.0%
1234567
