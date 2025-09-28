RBI M3 Para Arzı (Yıllık), söz konusu aydaki Hindistan ekonomisinde dolaşan toplam para arzının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini yansıtır. Ülke ekonomisindeki finansmanın doğrudan bir yansımasıdır.

M3 Para Arzı, dolaşımdaki banknot ve madeni paraları, takas ve mevcut banka hesaplarındaki fonları, vadesiz ve tasarruf mevduatlarını, kurumsal para piyasası fonlarını, repo sözleşmelerini ve borçlanma senetlerini içerir. Farklı parasal büyüklükler arasında en istikrarlı olanı M3'tür. Örneğin, yalnızca tasarruf mevduatlarının faiz oranı değişirse, M1 ve M2 yeniden düzenlenir, ancak M3 sabit kalır.

Genel olarak, M3 para arzının artışı ile enflasyon, ekonomik büyüme ve gelirin artışı arasında pozitif bir ilişki olduğu varsayılır. Bu, yetersiz M3 para arzının diğer üç ekonomik değişken üzerinde olumsuz etkileri olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak gelir ve enflasyon da artacağından, M3'teki artışın para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olmalıdır.

