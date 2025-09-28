Ekonomik Takvim
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Ağırlıklı Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Orta
|2.7%
|2.7%
|
2.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.5%
|
2.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Ağırlıklı Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Endeks fiyatların medyanı tarafından belirlenir (fiyat değişimlerinin dağılımındaki 50. persantil).
Ağırlıklı medyan endeks, çekirdek enflasyon değerlendirmeye yönelik yaklaşımlardan biridir. İlgili yaklaşımın gerekçesi, belirli malların fiyatlarında bazen çok büyük veya çok küçük değişimlerin olmasıdır. Bu, tüm fiyat değişimlerinin genel ortalaması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak bu tür değişimler, diğer mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtmaz. Ayrıca TÜFE sepetinde çok yüksek ağırlıklara sahip harcama kalemleri ortalama değerlere volatilite katabilir. Yukarıdaki tüm nedenlerle, bu tür "gürültü" oluşturan elemanlar hesaplanan örneklemden hariç tutulur.
Bu TÜFE hesaplama metodolojisi Avustralya Merkez Bankası tarafından önerildi. RBA'nın yönetim konseyinin tüketici enflasyonunu en objektif şekilde değerlendirmesine ihtiyacı vardır. Kırpılmış ortalama TÜFE, RBA'nın faiz oranı değişikliğindeki ana faktörlerden biri olarak kabul edilen tüketici enflasyonudur.
Endeksteki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya Merkez Bankası (RBA) Ağırlıklı Medyan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Weighted Median Consumer Price Index (CPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
