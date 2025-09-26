TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Avustralya için ekonomik takvim ve göstergeler

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) N/D 2 Q 2025 0.2% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 4.2% Ağu 2025 4.2% Aylık
TÜFE (Yıllık) 2.1% 2 Q 2025 2.4% Çeyreklik
RBA Faiz Oranı Kararı 3.60% 3.85%
Ticaret Dengesi $​7.310 B Tem 2025 $​5.366 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, AUD, CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -59.6 K, Önceki: -51.2 K
2025.09.30 01:30, AUD, İnşaat Onayları (Aylık), Beklenti: 8.0%, Önceki: -8.2%
2025.09.30 01:30, AUD, Özel Konut Onayları (Aylık), Önceki: 1.1%
2025.09.30 01:30, AUD, RBA Konut Kredisi m/m, Önceki: 0.5%
2025.09.30 01:30, AUD, RBA Özel Sektör Kredisi m/m, Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.7%
2025.09.30 04:30, AUD, RBA Oranı Beyanı
2025.09.30 04:30, AUD, RBA Faiz Oranı Kararı, Önceki: 3.60%
2025.09.30 23:00, AUD, Ai Group Sanayi Endeksi
2025.09.30 23:00, AUD, Ai Group İmalat Endeksi, Önceki: -20.9
2025.09.30 23:00, AUD, Ai Group İnşaat Endeksi, Önceki: 1.0
2025.09.30 23:00, AUD, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 52.7, Önceki: 53.0
2025.10.01 01:30, AUD, RBA Chart Pack (Grafik Paketi)
2025.10.01 06:30, AUD, RBA Emtia Fiyatları Endeksi y/y, Beklenti: -2.0%, Önceki: -4.3%
2025.10.02 01:30, AUD, İhracat (Aylık), Önceki: 3.3%
2025.10.02 01:30, AUD, İthalat (Aylık), Önceki: -1.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Ticaret Dengesi, Beklenti: $​5.065 B, Önceki: $​7.310 B
2025.10.02 01:30, AUD, RBA Finansal İstikrar İncelemesi
2025.10.02 23:00, AUD, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 54.7, Önceki: 55.8
2025.10.02 23:00, AUD, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 55.5
2025.10.03 19:30, AUD, CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -59.6 K

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -59.6 K 23 Eyl 2025 -51.2 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) N/D 2 Q 2025 1.3% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) N/D 2 Q 2025 0.2% Çeyreklik
GSYİH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik) N/D 2 Q 2025 0.5% Çeyreklik
Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu (Çeyreklik) -0.8% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
Nihai Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) 0.9% 2 Q 2025 0.4% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
ANZ İş İlanları (Aylık) 0.1% Ağu 2025 -0.6% Aylık
Katılım Oranı 66.8% Ağu 2025 67.0% Aylık
Tam Zamanlı İstihdam Değişimi -40.9 K Ağu 2025 63.6 K Aylık
İstihdam Değişimi -5.4 K Ağu 2025 26.5 K Aylık
İşsizlik Oranı 4.2% Ağu 2025 4.2% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
MI Enflasyon Beklentileri N/D Eyl 2025 Aylık
RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE q/q 0.6% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE y/y 2.7% 2 Q 2025 2.9% Çeyreklik
RBA Emtia Fiyatları Endeksi y/y -4.3% Ağu 2025 -9.7% Aylık
RBA Kesilmiş Ortalama CPI q/q 0.6% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
RBA Kesilmiş Ortalama TÜFE y/y 2.7% 2 Q 2025 2.9% Çeyreklik
TÜFE 2.1 2 Q 2025 2.4 Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 2.1% 2 Q 2025 2.4% Çeyreklik
TÜFE (Çeyreklik) 0.7% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
ÜFE (Yıllık) 3.4% 2 Q 2025 3.7% Çeyreklik
ÜFE (Çeyreklik) 0.7% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
Ücret Endeksi (Yıllık) 3.4% 2 Q 2025 3.4% Çeyreklik
Ücret Endeksi (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.9% Çeyreklik
İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) -4.5% 2 Q 2025 2.1% Çeyreklik
İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) -0.8% 2 Q 2025 3.3% Çeyreklik
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
RBA Faiz Oranı Kararı 3.60% 3.85%
RBA Konut Kredisi m/m 0.5% Tem 2025 0.5% Aylık
RBA Özel Sektör Kredisi m/m 0.7% Tem 2025 0.6% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap $​-13.654 B 2 Q 2025 $​-14.092 B Çeyreklik
Net İhracat Katkısı 0.1% 2 Q 2025 -0.1% Çeyreklik
Ticaret Dengesi $​7.310 B Tem 2025 $​5.366 B Aylık
İhracat (Aylık) 3.3% Tem 2025 6.3% Aylık
İthalat (Aylık) -1.3% Tem 2025 -1.5% Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
AIG Hizmetleri Endeksi 45.6 Kas 2022 47.7 Aylık
AIG Üretim Endeksi 44.7 Kas 2022 49.6 Aylık
AIG İnşaat Endeksi 48.2 Kas 2022 43.3 Aylık
Ai Group Sanayi Endeksi N/D Ağu 2025 -3.2 Aylık
Ai Group İmalat Endeksi -20.9 Ağu 2025 -23.9 Aylık
Ai Group İnşaat Endeksi 1.0 Ağu 2025 -1.3 Aylık
Ekipman, Tesis ve Makine Sermaye Harcamaları (Çeyreklik) 0.3% 2 Q 2025 -1.7% Çeyreklik
Gelir Vergisi Öncesi Şirket Gelirleri (Çeyreklik) 2.1% 2 Q 2025 0.6% Çeyreklik
NAB Üç Aylık İş Güveni -1 2 Q 2025 -3 Çeyreklik
NAB İş Güveni -2 Ara 2024 -3 Aylık
NAB İş Koşulları 6 Ara 2024 3 Aylık
S&P Global Bileşik PMI 55.5 Ağu 2025 53.8 Aylık
S&P Global Hizmet PMI 55.8 Ağu 2025 54.1 Aylık
S&P Global İmalat PMI 53.0 Ağu 2025 51.6 Aylık
Tamamlanmış İnşaat İşleri (Çeyreklik) 3.0% 2 Q 2025 -0.3% Çeyreklik
Yeni Motorlu Araç Satışları (Aylık) 4.5% Ara 2017 0.2% Aylık
Özel Konut Onayları (Aylık) 1.1% Tem 2025 -1.9% Aylık
Özel Yeni Sermaye Harcamaları (Çeyreklik) 0.2% 2 Q 2025 -0.2% Çeyreklik
İnşaat Onayları (Aylık) -8.2% Tem 2025 12.2% Aylık
İnşaat Sermaye Harcamaları (Çeyreklik) 0.2% 2 Q 2025 1.0% Çeyreklik
İşletme Stokları (Çeyreklik) 0.1% 2 Q 2025 1.2% Çeyreklik
Şirketlerin Brüt İşletme Gelirleri (Çeyreklik) -2.4% 2 Q 2025 -1.0% Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Aylık) 1.2% Haz 2025 0.5% Aylık
Perakende Satışlar (Çeyreklik) 0.3% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
Westpac-MI Tüketici Görüşü (Aylık) 5.7% Ağu 2025 0.5% Aylık
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
HIA Yeni Konut Satışları (Aylık) -69.4% Oca 2021 32.5% Aylık
HIA Yeni Konut Satışları 12 Ay (Aylık) 7.3% Ağu 2019 -12.8% Aylık
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Çeyreklik) 4.7% 4 Q 2021 5.0% Çeyreklik
Konut Kredileri (Aylık) 2.4% Haz 2025 -1.8% Aylık
Yatırım Amaçlı Konut Kredileri (Aylık) 1.4% Haz 2025 -0.1% Aylık