Ekonomik Takvim
Avustralya için ekonomik takvim ve göstergeler
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|N/D
|2 Q 2025
|0.2%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|4.2%
|Ağu 2025
|4.2%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|2.1%
|2 Q 2025
|2.4%
|Çeyreklik
|RBA Faiz Oranı Kararı
|3.60%
|3.85%
|Ticaret Dengesi
|$7.310 B
|Tem 2025
|$5.366 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, AUD, CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -59.6 K, Önceki: -51.2 K
2025.09.30 01:30, AUD, İnşaat Onayları (Aylık), Beklenti: 8.0%, Önceki: -8.2%
2025.09.30 01:30, AUD, Özel Konut Onayları (Aylık), Önceki: 1.1%
2025.09.30 01:30, AUD, RBA Konut Kredisi m/m, Önceki: 0.5%
2025.09.30 01:30, AUD, RBA Özel Sektör Kredisi m/m, Beklenti: 0.6%, Önceki: 0.7%
2025.09.30 04:30, AUD, RBA Oranı Beyanı
2025.09.30 04:30, AUD, RBA Faiz Oranı Kararı, Önceki: 3.60%
2025.09.30 23:00, AUD, Ai Group Sanayi Endeksi
2025.09.30 23:00, AUD, Ai Group İmalat Endeksi, Önceki: -20.9
2025.09.30 23:00, AUD, Ai Group İnşaat Endeksi, Önceki: 1.0
2025.09.30 23:00, AUD, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 52.7, Önceki: 53.0
2025.10.01 01:30, AUD, RBA Chart Pack (Grafik Paketi)
2025.10.01 06:30, AUD, RBA Emtia Fiyatları Endeksi y/y, Beklenti: -2.0%, Önceki: -4.3%
2025.10.02 01:30, AUD, İhracat (Aylık), Önceki: 3.3%
2025.10.02 01:30, AUD, İthalat (Aylık), Önceki: -1.3%
2025.10.02 01:30, AUD, Ticaret Dengesi, Beklenti: $5.065 B, Önceki: $7.310 B
2025.10.02 01:30, AUD, RBA Finansal İstikrar İncelemesi
2025.10.02 23:00, AUD, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 54.7, Önceki: 55.8
2025.10.02 23:00, AUD, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 55.5
2025.10.03 19:30, AUD, CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -59.6 K
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|-59.6 K
|23 Eyl 2025
|-51.2 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|N/D
|2 Q 2025
|1.3%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|N/D
|2 Q 2025
|0.2%
|Çeyreklik
|GSYİH Zincir Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|N/D
|2 Q 2025
|0.5%
|Çeyreklik
|Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu (Çeyreklik)
|-0.8%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|Nihai Tüketim Harcamaları (Çeyreklik)
|0.9%
|2 Q 2025
|0.4%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|ANZ İş İlanları (Aylık)
|0.1%
|Ağu 2025
|-0.6%
|Aylık
|Katılım Oranı
|66.8%
|Ağu 2025
|67.0%
|Aylık
|Tam Zamanlı İstihdam Değişimi
|-40.9 K
|Ağu 2025
|63.6 K
|Aylık
|İstihdam Değişimi
|-5.4 K
|Ağu 2025
|26.5 K
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|4.2%
|Ağu 2025
|4.2%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|MI Enflasyon Beklentileri
|N/D
|Eyl 2025
|Aylık
|RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE q/q
|0.6%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE y/y
|2.7%
|2 Q 2025
|2.9%
|Çeyreklik
|RBA Emtia Fiyatları Endeksi y/y
|-4.3%
|Ağu 2025
|-9.7%
|Aylık
|RBA Kesilmiş Ortalama CPI q/q
|0.6%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|RBA Kesilmiş Ortalama TÜFE y/y
|2.7%
|2 Q 2025
|2.9%
|Çeyreklik
|TÜFE
|2.1
|2 Q 2025
|2.4
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|2.1%
|2 Q 2025
|2.4%
|Çeyreklik
|TÜFE (Çeyreklik)
|0.7%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|ÜFE (Yıllık)
|3.4%
|2 Q 2025
|3.7%
|Çeyreklik
|ÜFE (Çeyreklik)
|0.7%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|Ücret Endeksi (Yıllık)
|3.4%
|2 Q 2025
|3.4%
|Çeyreklik
|Ücret Endeksi (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.9%
|Çeyreklik
|İhracat Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|-4.5%
|2 Q 2025
|2.1%
|Çeyreklik
|İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik)
|-0.8%
|2 Q 2025
|3.3%
|Çeyreklik
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|RBA Faiz Oranı Kararı
|3.60%
|3.85%
|RBA Konut Kredisi m/m
|0.5%
|Tem 2025
|0.5%
|Aylık
|RBA Özel Sektör Kredisi m/m
|0.7%
|Tem 2025
|0.6%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|$-13.654 B
|2 Q 2025
|$-14.092 B
|Çeyreklik
|Net İhracat Katkısı
|0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Çeyreklik
|Ticaret Dengesi
|$7.310 B
|Tem 2025
|$5.366 B
|Aylık
|İhracat (Aylık)
|3.3%
|Tem 2025
|6.3%
|Aylık
|İthalat (Aylık)
|-1.3%
|Tem 2025
|-1.5%
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|AIG Hizmetleri Endeksi
|45.6
|Kas 2022
|47.7
|Aylık
|AIG Üretim Endeksi
|44.7
|Kas 2022
|49.6
|Aylık
|AIG İnşaat Endeksi
|48.2
|Kas 2022
|43.3
|Aylık
|Ai Group Sanayi Endeksi
|N/D
|Ağu 2025
|-3.2
|Aylık
|Ai Group İmalat Endeksi
|-20.9
|Ağu 2025
|-23.9
|Aylık
|Ai Group İnşaat Endeksi
|1.0
|Ağu 2025
|-1.3
|Aylık
|Ekipman, Tesis ve Makine Sermaye Harcamaları (Çeyreklik)
|0.3%
|2 Q 2025
|-1.7%
|Çeyreklik
|Gelir Vergisi Öncesi Şirket Gelirleri (Çeyreklik)
|2.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Çeyreklik
|NAB Üç Aylık İş Güveni
|-1
|2 Q 2025
|-3
|Çeyreklik
|NAB İş Güveni
|-2
|Ara 2024
|-3
|Aylık
|NAB İş Koşulları
|6
|Ara 2024
|3
|Aylık
|S&P Global Bileşik PMI
|55.5
|Ağu 2025
|53.8
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|55.8
|Ağu 2025
|54.1
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|53.0
|Ağu 2025
|51.6
|Aylık
|Tamamlanmış İnşaat İşleri (Çeyreklik)
|3.0%
|2 Q 2025
|-0.3%
|Çeyreklik
|Yeni Motorlu Araç Satışları (Aylık)
|4.5%
|Ara 2017
|0.2%
|Aylık
|Özel Konut Onayları (Aylık)
|1.1%
|Tem 2025
|-1.9%
|Aylık
|Özel Yeni Sermaye Harcamaları (Çeyreklik)
|0.2%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Çeyreklik
|İnşaat Onayları (Aylık)
|-8.2%
|Tem 2025
|12.2%
|Aylık
|İnşaat Sermaye Harcamaları (Çeyreklik)
|0.2%
|2 Q 2025
|1.0%
|Çeyreklik
|İşletme Stokları (Çeyreklik)
|0.1%
|2 Q 2025
|1.2%
|Çeyreklik
|Şirketlerin Brüt İşletme Gelirleri (Çeyreklik)
|-2.4%
|2 Q 2025
|-1.0%
|Çeyreklik
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|1.2%
|Haz 2025
|0.5%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Çeyreklik)
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|Westpac-MI Tüketici Görüşü (Aylık)
|5.7%
|Ağu 2025
|0.5%
|Aylık
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|HIA Yeni Konut Satışları (Aylık)
|-69.4%
|Oca 2021
|32.5%
|Aylık
|HIA Yeni Konut Satışları 12 Ay (Aylık)
|7.3%
|Ağu 2019
|-12.8%
|Aylık
|Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Çeyreklik)
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|Çeyreklik
|Konut Kredileri (Aylık)
|2.4%
|Haz 2025
|-1.8%
|Aylık
|Yatırım Amaçlı Konut Kredileri (Aylık)
|1.4%
|Haz 2025
|-0.1%
|Aylık