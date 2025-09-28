Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'in imalat sanayisinin durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunar. Endeks, 500'den fazla büyük imalat şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Şirket örneklemi, standart sanayi sınıflandırmasına bağlı olarak şirketlerin Çinin GSYİH'sına katkısına göre derlenir.

Gösterge, uluslararası ajans Markit tarafından hesaplanan PMI endeksleri ailesine aittir. Bu ajans, Çinli medya grubu Caixin ile işbirliği yapmaktadır.

PMI, farklı ağırlıklara sahip beş ayrı alt endeksten oluşan bileşik bir göstergedir:

Yeni siparişler endeksi — 0,3;

Üretim — 0,25;

İstihdam — 0,2;

Tedarikçi teslimatları — 0,15;

Stoklar — 0,1.

Ankette, anket katılımcıları, geçen ay içinde şirketlerinde yukarıdaki iş göstergelerinin durumunun nasıl değiştiğini değerlendirir: iyileşti, kötüleşti veya değişmedi. İmalat sektörü anketi, üretim, yeni siparişler (iç piyasa ve ihracat için), yerine getirilmemiş siparişler, ödenen ve alınan fiyatlar, tedarikçi teslimatları, stoklar, istihdam ve yakın vadeli üretim hacmi tahminleri hakkında sorular içerir.

Bu soruların cevaplarına dayalı olarak, yukarıdaki ağırlıklara göre imalat sektöründeki genel PMI'ın hesaplandığı dağılmış endeksler derlenir.

Dağılmış alt endeksler, öncü göstergeler özelliğine sahiptir: Tedarik, siparişler ve diğer önemli ekonomik parametrelerle bağlantılı değişiklikleri ilk hisseden şirketlerdeki satın alma yöneticileridir. Bu nedenle, satın alma yöneticilerinin piyasa durumlarına ilişkin değerlendirmeleri, genellikle durum değiştikten sonra hesaplanan diğer istatistik göstergelerden daha önce gelir.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, imalat sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. İmalat PMI'ın artışı, Çin imalat endüstrisinin daha da gelişiyor olduğunu gösterir. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler: