Ekonomik Takvim
Caixin Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|50.5
|50.6
|
49.5
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|50.6
|
50.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'in imalat sanayisinin durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunar. Endeks, 500'den fazla büyük imalat şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Şirket örneklemi, standart sanayi sınıflandırmasına bağlı olarak şirketlerin Çinin GSYİH'sına katkısına göre derlenir.
Gösterge, uluslararası ajans Markit tarafından hesaplanan PMI endeksleri ailesine aittir. Bu ajans, Çinli medya grubu Caixin ile işbirliği yapmaktadır.
PMI, farklı ağırlıklara sahip beş ayrı alt endeksten oluşan bileşik bir göstergedir:
- Yeni siparişler endeksi — 0,3;
- Üretim — 0,25;
- İstihdam — 0,2;
- Tedarikçi teslimatları — 0,15;
- Stoklar — 0,1.
Ankette, anket katılımcıları, geçen ay içinde şirketlerinde yukarıdaki iş göstergelerinin durumunun nasıl değiştiğini değerlendirir: iyileşti, kötüleşti veya değişmedi. İmalat sektörü anketi, üretim, yeni siparişler (iç piyasa ve ihracat için), yerine getirilmemiş siparişler, ödenen ve alınan fiyatlar, tedarikçi teslimatları, stoklar, istihdam ve yakın vadeli üretim hacmi tahminleri hakkında sorular içerir.
Bu soruların cevaplarına dayalı olarak, yukarıdaki ağırlıklara göre imalat sektöründeki genel PMI'ın hesaplandığı dağılmış endeksler derlenir.
Dağılmış alt endeksler, öncü göstergeler özelliğine sahiptir: Tedarik, siparişler ve diğer önemli ekonomik parametrelerle bağlantılı değişiklikleri ilk hisseden şirketlerdeki satın alma yöneticileridir. Bu nedenle, satın alma yöneticilerinin piyasa durumlarına ilişkin değerlendirmeleri, genellikle durum değiştikten sonra hesaplanan diğer istatistik göstergelerden daha önce gelir.
Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, imalat sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. İmalat PMI'ın artışı, Çin imalat endüstrisinin daha da gelişiyor olduğunu gösterir. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Caixin Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın