Caixin Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'in imalat sanayisinin durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunar. Endeks, 500'den fazla büyük imalat şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Şirket örneklemi, standart sanayi sınıflandırmasına bağlı olarak şirketlerin Çinin GSYİH'sına katkısına göre derlenir.

Gösterge, uluslararası ajans Markit tarafından hesaplanan PMI endeksleri ailesine aittir. Bu ajans, Çinli medya grubu Caixin ile işbirliği yapmaktadır.

PMI, farklı ağırlıklara sahip beş ayrı alt endeksten oluşan bileşik bir göstergedir:

  • Yeni siparişler endeksi — 0,3;
  • Üretim — 0,25;
  • İstihdam — 0,2;
  • Tedarikçi teslimatları — 0,15;
  • Stoklar — 0,1.

Ankette, anket katılımcıları, geçen ay içinde şirketlerinde yukarıdaki iş göstergelerinin durumunun nasıl değiştiğini değerlendirir: iyileşti, kötüleşti veya değişmedi. İmalat sektörü anketi, üretim, yeni siparişler (iç piyasa ve ihracat için), yerine getirilmemiş siparişler, ödenen ve alınan fiyatlar, tedarikçi teslimatları, stoklar, istihdam ve yakın vadeli üretim hacmi tahminleri hakkında sorular içerir.

Bu soruların cevaplarına dayalı olarak, yukarıdaki ağırlıklara göre imalat sektöründeki genel PMI'ın hesaplandığı dağılmış endeksler derlenir.

Dağılmış alt endeksler, öncü göstergeler özelliğine sahiptir: Tedarik, siparişler ve diğer önemli ekonomik parametrelerle bağlantılı değişiklikleri ilk hisseden şirketlerdeki satın alma yöneticileridir. Bu nedenle, satın alma yöneticilerinin piyasa durumlarına ilişkin değerlendirmeleri, genellikle durum değiştikten sonra hesaplanan diğer istatistik göstergelerden daha önce gelir.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, imalat sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. İmalat PMI'ın artışı, Çin imalat endüstrisinin daha da gelişiyor olduğunu gösterir. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

açıklanan veri

beklenti

"Caixin Çin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.5
50.6
49.5
Tem 2025
49.5
50.7
50.4
Haz 2025
50.4
49.2
48.3
May 2025
48.3
50.9
50.4
Nis 2025
50.4
50.8
51.2
Mar 2025
51.2
50.7
50.8
Şub 2025
50.8
50.7
50.1
Oca 2025
50.1
51.4
50.5
Ara 2024
50.5
50.6
51.5
Kas 2024
51.5
49.5
50.3
Eki 2024
50.3
50.2
49.3
Eyl 2024
49.3
51.1
50.4
Ağu 2024
50.4
50.7
49.8
Tem 2024
49.8
51.6
51.8
Haz 2024
51.8
51.3
51.7
May 2024
51.7
51.1
51.4
Nis 2024
51.4
50.9
51.1
Mar 2024
51.1
50.8
50.9
Şub 2024
50.9
50.2
50.8
Oca 2024
50.8
50.1
50.8
Ara 2023
50.8
50.3
50.7
Kas 2023
50.7
50.4
49.5
Eki 2023
49.5
50.8
50.6
Eyl 2023
50.6
50.1
51.0
Ağu 2023
51.0
49.8
49.2
Tem 2023
49.2
50.7
50.5
Haz 2023
50.5
50.2
50.9
May 2023
50.9
49.7
49.5
Nis 2023
49.5
50.8
50.0
Mar 2023
50.0
50.4
51.6
Şub 2023
51.6
49.1
49.2
Oca 2023
49.2
49.2
49.0
Ara 2022
49.0
49.3
49.4
Kas 2022
49.4
48.6
49.2
Eki 2022
49.2
48.7
48.1
Eyl 2022
48.1
49.9
49.5
Ağu 2022
49.5
51.0
50.4
Tem 2022
50.4
49.9
51.7
Haz 2022
51.7
47.0
48.1
May 2022
48.1
47.0
46.0
Nis 2022
46.0
49.2
48.1
Mar 2022
48.1
49.7
50.4
Şub 2022
50.4
49.9
49.1
Oca 2022
49.1
50.3
50.9
Ara 2021
50.9
50.2
49.9
Kas 2021
49.9
50.2
50.6
Eki 2021
50.6
49.5
50.0
Eyl 2021
50.0
49.7
49.2
Ağu 2021
49.2
50.7
50.3
Tem 2021
50.3
51.6
51.3
