Ekonomik Takvim
Güney Afrika Merkez Bankası M3 Para Arzı (Yıllık) (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)
|Düşük
|6.75%
|6.56%
|
7.27%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|6.72%
|
6.75%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
SARB M3 Para Arzı (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Afrika ekonomisinde dolaşımda olan tüm para arzı miktarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Ulusal ekonomideki finansmanın doğrudan bir yansımasıdır.
Dolayısıyla, gelir ve enflasyon da artacağından M3 Para Arzındaki bir artışın ZAR üzerinde olumlu bir etkisi olmalıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Afrika Merkez Bankası M3 Para Arzı (Yıllık) (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın