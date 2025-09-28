TakvimBölümler

İsviçre İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
İsviçre
CHF, İsviçre frankı
Kaynak:
procure.ch
Sektör:
İş
Orta 49.0 54.2
48.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
45.7
49.0
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
procure.ch PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), İsviçre'deki iş ortamı koşullarını yansıtır. Endeks; 300'den fazla şirket yöneticisinin, satışları, sipariş miktarını, istihdamı ve öngörüleri değerlendirdikleri bir ankete dayanarak aylık olarak hesaplanmaktadır. PMI, büyük işletmelerin ülkenin ekonomik gelişimindeki güvenini ölçen göstergelerden biridir. Göstergede artış İsviçre frangı fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İsviçre İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
49.0
54.2
48.8
Tem 2025
48.8
46.2
49.6
Haz 2025
49.6
44.8
42.1
May 2025
42.1
48.1
45.8
Nis 2025
45.8
49.3
48.9
Mar 2025
48.9
49.3
49.6
Şub 2025
49.6
48.4
47.5
Oca 2025
47.5
50.2
47.0
Ara 2024
48.4
51.0
48.5
Kas 2024
48.5
47.3
49.9
Eki 2024
49.9
46.9
49.9
Eyl 2024
49.9
45.1
49.0
Ağu 2024
49.0
44.3
43.5
Tem 2024
43.5
45.9
43.9
Haz 2024
43.9
46.0
46.4
May 2024
46.4
44.5
41.4
Nis 2024
41.4
45.2
Mar 2024
45.2
44.0
Şub 2024
44.0
43.1
Oca 2024
43.1
43.0
Ara 2023
43.0
42.1
Kas 2023
42.1
40.6
Eki 2023
40.6
45.0
44.9
Eyl 2023
44.9
37.2
39.9
Ağu 2023
39.9
37.8
38.5
Tem 2023
38.5
44.3
44.9
Haz 2023
44.9
42.3
43.2
May 2023
43.2
44.5
45.3
Nis 2023
45.3
46.3
47.0
Mar 2023
47.0
48.2
48.9
Şub 2023
48.9
48.9
49.3
Oca 2023
49.3
53.2
54.5
Ara 2022
54.1
52.1
53.9
Kas 2022
53.9
54.7
54.9
Eki 2022
54.9
57.6
57.1
Eyl 2022
57.1
57.5
56.4
Ağu 2022
56.4
58.0
58.0
Tem 2022
58.0
56.8
59.1
Haz 2022
59.1
57.3
60.0
May 2022
60.0
61.2
62.5
Nis 2022
62.5
63.9
64.0
Mar 2022
64.0
63.9
62.6
Şub 2022
62.6
62.6
63.8
Oca 2022
63.8
58.7
64.2
Ara 2021
62.7
58.6
62.5
Kas 2021
62.5
64.1
65.4
Eki 2021
65.4
68.4
68.1
Eyl 2021
68.1
70.5
67.7
Ağu 2021
67.7
72.5
71.1
Tem 2021
71.1
68.1
66.7
