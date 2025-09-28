Ekonomik Takvim
CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
|Düşük
|83.4 K
|
78.0 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
83.4 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu (CFTC) MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, ticari olmayan (spekülatif) ticaret adamları tarafından açılan alım ve satım Meksika pezosu vadeli pozisyonlarının hacmimleri arasındaki farkı yansıtır. Veriler, ağırlıklı olarak Chicago ve New York borsalarının vadeli işlem piyasalarındaki katılımcılar tarafından tutulan pozisyonlara karşılık gelmektedir. Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki net MXN alış pozisyonudur.
Son değerler:
açıklanan veri
"CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
