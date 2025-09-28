TakvimBölümler

CFTC MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Meksika
MXN, Meksika pezosu
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu (CFTC) MXN Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, ticari olmayan (spekülatif) ticaret adamları tarafından açılan alım ve satım Meksika pezosu vadeli pozisyonlarının hacmimleri arasındaki farkı yansıtır. Veriler, ağırlıklı olarak Chicago ve New York borsalarının vadeli işlem piyasalarındaki katılımcılar tarafından tutulan pozisyonlara karşılık gelmektedir. Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki net MXN alış pozisyonudur.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
