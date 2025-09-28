Sanayi Sektörü Güven Endeksi, AB imalat sektöründeki şirketlerin mevcut gelişimine ilişkin bir değerlendirme sunar ve gelecek çeyreğe ilişkin beklentileri açıklar. Gösterge, önde gelen sanayi temsilcileri arasında yapılan anketlerin verilerine dayanan faktör analizi temelinde hesaplanır. Euro bölgesi için örneklem büyüklüğü, euro bölgesindeki imalat sanayinin tüm sektörlerini temsil eden yaklaşık 20 bin şirkettir. Ülke başına şirket sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.

Anlam bakımından benzer olan İş Ortamı Endeksinden farklıdır, çünkü beş değişken yerine üç değişkeni dikkate alır:

Mevcut siparişlerin toplam sayısı (yeterli düzeyden daha fazla mı?, yeterli düzeyde mi? veya yetersiz mi?);

Mevcut stoklar (çok fazla mı?, mevcut sezon için normal mi?, çok az mı?);

Gelecek üç aylık üretim hacmine ilişkin beklenti (üretim artacak mı?, azalacak mı? veya değişmeyecek mi?).

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Katılımcılardan, yukarıdaki değişkenler için mutlak yerine göreceli değerlendirme yapmaları istenir.

Sanayi Sektörü Güven Endeksi, euro bölgesindeki imalat sektörünün gelişiminin bir göstergesidir. Genelleştirilmiş doğası gereği, euro bölgesindeki iş koşullarının göreceli bir resmini yansıtır. Ekonomistler, bu endeksi ekonomik kalkınmanın bileşik göstergelerinden biri olarak görür. BCI'da artış, imalat sektörü koşullarında gelişmeye işaret eder ve üretimin öncü göstergesi olarak hizmet eder. Yatırımcılar, endeks artışını yatırımı artırmak için bir sinyal olarak yorumlar.

Endeksteki değişimler genellikle euro fiyatları üzerinde zayıf ve kısa vadeli bir etkiye sahiptir. Ancak endeks grafiğindeki keskin hareketler genellikle değişen ekonomik koşulların ciddi bir göstergesi olarak görülür.

Son değerler: