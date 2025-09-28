Ekonomik Takvim
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)
|Orta
|266.7 K
|
266.4 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
266.7 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada bulunan ve ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan toplam uzun ve kısa altın pozisyonları hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsalar) içerir.
Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'nde net altın uzun pozisyonlarının hacmidir.
Son değerler:
açıklanan veri
"CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
