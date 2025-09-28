TakvimBölümler

ANZ Yeni Zelanda İş Güveni (ANZ New Zealand Business Confidence)

Yeni Zelanda
NZD, Yeni Zelanda doları
ANZ Bank New Zealand Limited
İş
Düşük 49.7 57.3
47.8
Önceki
54.9
49.7
Önceki
ANZ İşletme Güveni, yüzlerce Yeni Zelanda şirketinin aylık anket sonuçlarını yansıtır. ANZ İşletme Güveni Endeksi, önümüzdeki 12 ay boyunca ekonomik gelişmenin bir tahminini sunmaktadır. Yeni Zelanda ekonomisinin önde gelen göstergesi olarak görülüyor.

beklenti

"ANZ Yeni Zelanda İş Güveni (ANZ New Zealand Business Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
49.7
57.3
47.8
Tem 2025
47.8
49.3
46.3
Haz 2025
46.3
33.5
36.6
May 2025
36.6
44.0
49.3
Nis 2025
49.3
58.5
57.5
Mar 2025
57.5
54.5
58.4
Şub 2025
58.4
49.8
54.4
Oca 2025
54.4
59.0
62.3
Ara 2024
62.3
48.4
64.9
Kas 2024
64.9
50.9
65.7
Eki 2024
65.7
73.8
60.9
Eyl 2024
60.9
59.7
50.6
Ağu 2024
50.6
29.3
27.1
Tem 2024
27.1
12.2
6.1
Haz 2024
6.1
12.3
11.2
May 2024
11.2
7.9
14.9
Nis 2024
14.9
25.0
22.9
Şub 2024
34.7
33.2
Ara 2023
33.2
39.5
30.8
Kas 2023
30.8
37.4
23.4
Eki 2023
23.4
3.6
1.5
Eyl 2023
1.5
4.7
-3.7
Ağu 2023
-3.7
-1.9
-13.1
Tem 2023
-13.1
-13.1
-18.0
Haz 2023
-18.0
-28.1
-31.1
May 2023
-31.1
-43.4
-43.8
Nis 2023
-43.8
-43.4
-43.4
Mar 2023
-43.4
-47.5
-43.3
Şub 2023
-43.3
-61.0
-52.0
Oca 2023
-52.0
-64.2
-70.2
Ara 2022
-70.2
-50.0
-57.1
Kas 2022
-57.1
-39.5
-42.7
Eki 2022
-42.7
-42.0
-36.7
Eyl 2022
-36.7
-52.1
-47.8
Ağu 2022
-47.8
-55.0
-56.7
Tem 2022
-56.7
-55.0
-62.6
Haz 2022
-62.6
-33.2
-55.6
May 2022
-55.6
-33.2
-42.0
Nis 2022
-42.0
-31.2
-41.9
Mar 2022
-41.9
-74.3
-51.8
Şub 2022
-51.8
-21.6
-23.2
Ara 2021
-23.2
-19.9
-16.4
Kas 2021
-16.4
-20.6
-13.4
Eki 2021
-13.4
2.0
-8.6
Eki 2021
-8.6
-7.2
Eyl 2021
-7.2
-15.1
-14.2
Ağu 2021
-14.2
-8.8
-3.8
Tem 2021
-3.8
0.2
-0.6
Haz 2021
-0.6
-0.4
-0.4
Haz 2021 başlangıç
-0.4
-6.5
1.8
