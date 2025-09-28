Ekonomik Takvim
İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi (Sweden Economic Tendency Indicator)
|Düşük
|N/D
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi, çeşitli ekonomik göstergelerin eğilimlerini hem İsveçli tüketiciler hem de şirketler açısından yansıtır. İsveçli tüketicilerin ve şirketlerin katıldığı ankete göre aylık olarak hesaplanmaktadır.
Ekonomik Eğilim göstergesi, ülke ekonomisine ilişkin tüketici ve iş görüşünü karakterize eder. 100'ün üzerindeki bir değer İsveç'te olumlu görüşün olduğunu işaret eder. Bu İsveç kronu için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi (Sweden Economic Tendency Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın