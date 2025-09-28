İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi, çeşitli ekonomik göstergelerin eğilimlerini hem İsveçli tüketiciler hem de şirketler açısından yansıtır. İsveçli tüketicilerin ve şirketlerin katıldığı ankete göre aylık olarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik Eğilim göstergesi, ülke ekonomisine ilişkin tüketici ve iş görüşünü karakterize eder. 100'ün üzerindeki bir değer İsveç'te olumlu görüşün olduğunu işaret eder. Bu İsveç kronu için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: