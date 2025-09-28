TakvimBölümler

İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi (Sweden Economic Tendency Indicator)

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Ulusal Ekonomik Araştırma Enstitüsü (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sektör:
İş
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi, çeşitli ekonomik göstergelerin eğilimlerini hem İsveçli tüketiciler hem de şirketler açısından yansıtır. İsveçli tüketicilerin ve şirketlerin katıldığı ankete göre aylık olarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik Eğilim göstergesi, ülke ekonomisine ilişkin tüketici ve iş görüşünü karakterize eder. 100'ün üzerindeki bir değer İsveç'te olumlu görüşün olduğunu işaret eder. Bu İsveç kronu için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İsveç Ekonomik Eğilim Göstergesi (Sweden Economic Tendency Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
N/D
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
91.6
92.8
Haz 2025
92.8
93.0
94.5
May 2025
94.6
94.2
95.0
Nis 2025
94.8
96.3
95.0
Mar 2025
95.2
98.6
96.7
Şub 2025
97.1
98.4
97.4
Oca 2025
97.7
98.1
97.5
Ara 2024
97.5
96.7
97.5
Kas 2024
97.2
94.3
93.6
Eki 2024
93.6
95.4
94.6
Eyl 2024
94.9
94.5
94.6
Ağu 2024
94.7
94.2
94.9
Tem 2024
95.0
94.8
96.4
Haz 2024
96.3
93.2
94.1
May 2024
94.0
94.9
94.9
Nis 2024
95.0
94.3
93.1
Mar 2024
93.1
92.3
90.7
Şub 2024
90.5
89.7
90.6
Oca 2024
90.5
85.5
84.7
Ara 2023
84.3
84.2
84.9
Kas 2023
84.6
83.9
84.9
Eki 2023
84.7
83.3
86.0
Eyl 2023
85.8
84.2
85.3
Ağu 2023
85.2
86.3
87.7
Tem 2023
87.5
91.9
89.9
Haz 2023
90.3
88.2
89.3
May 2023
89.4
87.6
87.3
Nis 2023
87.3
86.8
88.4
Mar 2023
88.2
83.8
86.2
Şub 2023
85.7
83.3
83.3
Oca 2023
82.3
84.4
85.0
Ara 2022
84.7
84.4
85.1
Kas 2022
84.5
87.5
84.8
Eki 2022
84.6
94.0
90.8
Eyl 2022
90.8
99.3
97.2
Ağu 2022
97.5
103.6
101.4
Tem 2022
101.3
108.2
105.7
Haz 2022
105.9
110.1
110.3
May 2022
110.5
110.0
109.4
Nis 2022
109.5
111.8
110.3
Mar 2022
110.3
111.7
113.1
Şub 2022
113.0
113.7
109.8
Oca 2022
110.1
117.8
116.3
Ara 2021
117.1
119.3
117.6
Kas 2021
118.0
120.3
119.9
Eki 2021
120.0
120.8
119.4
Eyl 2021
119.9
122.1
120.6
Ağu 2021
121.1
121.5
121.9
123
