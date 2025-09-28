Hindistan Mevduat Artışı (Yıllık), söz konusu çeyrekteki banka mevduatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Hindistan Merkez Bankası, gösterge hesaplaması için veri toplamak amacıyla ülkenin ticari bankaları arasında anket gerçekleştirir.

Mevduat, bankalar tarafından nüfustan kabul edilen ve talep üzerine veya başka bir şekilde nüfusa geri verilmeye tabi olan paradır. İstatistikler, vadesiz mevduatları, tasarruf bankalarındaki mevduatları ve vadeli mevduatları yansıtır. Gösterge, mevduat hesaplarına, mevduat sertifikalarına (bankalararası CD'ler hariç), banka çalışanlarının kendi bankalarındaki mevduat hesaplarına, kredi hesaplarındaki eksi bakiyelere ilişkin verileri kapsar. Mevduat olarak tanımlanamayan hesaplar ile banka çekleri, ödeme emirleri ve ihraç edilmiş ancak henüz geri ödenmemiş diğer yükümlülükler istatistiklere dahil değildir.

Mevduat verileri, kredi verileriyle birlikte birleşik analiz şeklinde de kullanılır. Banka mevduatları artışındaki yavaşlama ve buna eşlik eden kredi talebindeki artış, ülkenin finansal sisteminin likiditesinde açığa neden olabilir.

Mevduatlarda artış olması, nüfusun ülkenin bankacılık sektörüne ve bir bütün olarak ülke ekonomisine olan güvenini yansıtır. Ayrıca mevduatlar, ülkenin finans sektöründeki para sirkülasyonunu artırır ve kredi olanaklarını genişletir. Bu nedenle, mevduatlarda artış olması Hindistan rupisi için olumlu olarak görülebilir.

