TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Hindistan Mevduat Artışı (Yıllık) (India Deposit Growth y/y)

Ülke:
Hindistan
INR, Hint rupisi
Kaynak:
Hindistan Merkez Bankası (Reserve Bank of India)
Sektör:
Para
Düşük N/D
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Hindistan Mevduat Artışı (Yıllık), söz konusu çeyrekteki banka mevduatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Hindistan Merkez Bankası, gösterge hesaplaması için veri toplamak amacıyla ülkenin ticari bankaları arasında anket gerçekleştirir.

Mevduat, bankalar tarafından nüfustan kabul edilen ve talep üzerine veya başka bir şekilde nüfusa geri verilmeye tabi olan paradır. İstatistikler, vadesiz mevduatları, tasarruf bankalarındaki mevduatları ve vadeli mevduatları yansıtır. Gösterge, mevduat hesaplarına, mevduat sertifikalarına (bankalararası CD'ler hariç), banka çalışanlarının kendi bankalarındaki mevduat hesaplarına, kredi hesaplarındaki eksi bakiyelere ilişkin verileri kapsar. Mevduat olarak tanımlanamayan hesaplar ile banka çekleri, ödeme emirleri ve ihraç edilmiş ancak henüz geri ödenmemiş diğer yükümlülükler istatistiklere dahil değildir.

Mevduat verileri, kredi verileriyle birlikte birleşik analiz şeklinde de kullanılır. Banka mevduatları artışındaki yavaşlama ve buna eşlik eden kredi talebindeki artış, ülkenin finansal sisteminin likiditesinde açığa neden olabilir.

Mevduatlarda artış olması, nüfusun ülkenin bankacılık sektörüne ve bir bütün olarak ülke ekonomisine olan güvenini yansıtır. Ayrıca mevduatlar, ülkenin finans sektöründeki para sirkülasyonunu artırır ve kredi olanaklarını genişletir. Bu nedenle, mevduatlarda artış olması Hindistan rupisi için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Hindistan Mevduat Artışı (Yıllık) (India Deposit Growth y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
5 Eyl 2025
N/D
22 Ağu 2025
N/D
8 Ağu 2025
N/D
25 Tem 2025
N/D
9.8%
10.1%
11 Tem 2025
10.1%
27 Haz 2025
N/D
10.1%
10.4%
13 Haz 2025
10.4%
9.9%
9.9%
30 May 2025
9.9%
10.0%
10.0%
16 May 2025
10.0%
10.1%
10.0%
2 May 2025
10.0%
10.3%
10.2%
18 Nis 2025
10.2%
10.5%
10.1%
4 Nis 2025
10.1%
10.4%
10.3%
21 Mar 2025
10.3%
10.3%
10.2%
7 Mar 2025
10.2%
10.7%
10.3%
21 Şub 2025
10.3%
10.7%
10.6%
7 Şub 2025
10.6%
10.4%
10.3%
24 Oca 2025
10.3%
10.5%
10.8%
10 Oca 2025
10.8%
10.1%
9.8%
27 Ara 2024
9.8%
11.1%
11.5%
13 Ara 2024
11.5%
10.2%
10.7%
29 Kas 2024
10.7%
11.0%
11.2%
15 Kas 2024
11.2%
11.7%
11.8%
1 Kas 2024
11.8%
12.0%
11.7%
18 Eki 2024
11.7%
12.1%
11.8%
4 Eki 2024
11.8%
11.6%
11.5%
20 Eyl 2024
11.5%
10.9%
11.1%
6 Eyl 2024
11.1%
11.3%
10.8%
23 Ağu 2024
10.8%
9.6%
10.9%
9 Ağu 2024
10.9%
11.9%
10.6%
26 Tem 2024
10.6%
12.5%
11.3%
12 Tem 2024
11.3%
11.9%
11.1%
28 Haz 2024
11.1%
13.0%
12.6%
14 Haz 2024
12.6%
13.3%
12.7%
31 May 2024
12.7%
13.5%
13.3%
17 May 2024
13.3%
13.4%
13.6%
3 May 2024
13.6%
13.3%
13.3%
19 Nis 2024
13.3%
13.3%
13.8%
5 Nis 2024
13.8%
13.4%
13.5%
22 Mar 2024
13.5%
13.4%
13.7%
8 Mar 2024
13.7%
13.4%
13.1%
23 Şub 2024
13.1%
13.4%
13.6%
9 Şub 2024
13.6%
13.2%
13.2%
26 Oca 2024
13.2%
13.5%
13.1%
12 Oca 2024
13.1%
13.3%
13.2%
29 Ara 2023
13.2%
14.1%
14.0%
15 Ara 2023
14.0%
13.5%
13.4%
1 Ara 2023
13.4%
13.6%
13.6%
17 Kas 2023
13.6%
13.5%
13.5%
3 Kas 2023
13.5%
13.5%
13.4%
20 Eki 2023
13.4%
13.4%
13.6%
123456
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod